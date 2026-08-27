Sevgili Koç, Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması en gizli alanını etkiliyor ve içinde tuttuğun bir duyguyu daha fazla görmezden gelmeni zorlaştırıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemek istediğin ama bir türlü doğru zamanı bulamadığın bir konu kendiliğinden açılabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi de bu konuşmayı hazırlıksız bir anda başlatabilir; böyle olursa cümlelerini kusursuz hale getirmeye çalışma, ne hissediyorsan onu anlatman yeterli.

Bekarsan, adını koyamadığın bir duygu daha belirgin hale gelebilir. Belki birine duyduğun şeyin özlem mi, merak mı yoksa gerçekten hoşlanmak mı olduğunu sonunda ayırt ediyorsun. Hemen harekete geçmek zorunda değilsin; önce kendi içinde ne hissettiğini anlaman daha önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…