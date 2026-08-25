Sevgili Koç, günün ilk bölümünde aşk hayatında belirgin bir sorun görünmüyor; ancak ilerleyen saatlerde üstü kapatılmış bir mesele yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa, sıradan başlayan bir sohbet kıskançlık, ortak kararlar ya da uzun süredir konuşulmayan bir konuya uzanabilir. İlk tepkin konuyu kapatmak olsa bile bu kez karşındakinin ne anlatmaya çalıştığını dinlemek daha çok işine yarayacak.

Bekarsan, gün içinde üzerinde durmadığın biri sonradan yeniden aklına gelebilir. Bir mesaj, eski bir konuşma ya da küçük bir davranış bu kişiyi tekrar düşünmene neden olabilir; hemen büyük bir anlam yüklemek yerine biraz gözlemle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…