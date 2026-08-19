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20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbin tatlı ama oldukça önemli bir seçimle karşı karşıya duruyor. Sabah Akrep burcunda gerçekleşen İlk Dördün, uzun süredir askıda bıraktığın, zihninde dönüp duran o konuda artık içini rahatlatacak netliği yakalamanı istiyor. İlişkin varsa, Güneş ile Lilith arasındaki üçgen sana “kibarlık olsun, huzurumuz kaçmasın” diye içine attığın ne varsa açıkça söyleme gücü veriyor. Belki bir isteğini hiç dile getirmedin, belki de seni yoran bir davranışa ses çıkarmadın. İnan bana, bugün bunu açık yüreklilikle dile getirmek aranızı bozmak şöyle dursun, yıllardır bir türlü oturmayan o dengeyi harika bir şekilde kuracak. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zaten havanın yumuşadığını, o ciddi atmosferin dağıldığını ve sohbetin çok daha rahat bir yere vardığını göreceksin.

Bekarsan, öğleden sonra başlayacak ve sıcacık akacak bir sohbet hiç beklemediğin kadar hızlı ilerleyebilir. Sabahki o ciddi halinin yerini akşama doğru neşeye bırakması seni çok daha çekici kılıyor. Bugün kendini hiç sansürlememelisin; ne düşünüyorsan onu dürüstçe söylediğinde karşındakinin sana çok daha fazla ilgi duyduğunu fark edeceksin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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