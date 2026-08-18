Sevgili Koç, bugün kalbinde sana ağır gelen bazı hisler birikiyor. Ay ortak kaynaklar alanında ilerlerken yarınki İlk Dördün’ün enerjisi şimdiden hissediliyor. İlişkin varsa, dün başlayan içten sohbetin bir devamı var ve partnerin bugün sana anlatacağı bir şey seni şaşırtabilir. Sen genellikle konuşmayı sen başlatırsın, oysa bugün susup dinlemelisin; onun sana açacağı kapı, senin zorlayacağın kapıdan çok daha değerli.

Bekarsan, hoşlandığın kişi hakkında bugün yeni bir şey öğrenebilirsin. Belki ortak bir tanıdıktan, belki kendi gözlemlerinden. Bu bilgi hoşuna gitse de gitmese de işine yarayacak. Bugün adım atmak yerine bilgi toplamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…