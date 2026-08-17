Sevgili Koç, bugün Ay derin bağlar alanına geçiyor ve aşkta yüzeyde kalan hiçbir şey seni tatmin etmiyor. İlişkin varsa, dün kafanı karıştıran ne varsa bugün netleşiyor ve gerçeği görme cesaretin geri geliyor. Partnerinle “nasılsın, iyiyim” muhabbetinin ötesine geçmelisin; ona uzun süredir sormadığın bir şeyi sorman aranızda beklediğinden derin bir kapı açacak. Belki bir korkusunu, belki bir hayalini öğrenirsin.

Bekarsan, sana yoğun bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his ani ve güçlü geliyor, sen de zaten hızlı parlayan bir burçsun. Yalnız bu kez alevin peşinden koşmadan önce o kişiyi biraz gözlemlemelisin; bugün acele etmemek sana daha çok kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…