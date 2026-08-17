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Koç Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

18 Ağustos Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay derin bağlar alanına geçiyor ve aşkta yüzeyde kalan hiçbir şey seni tatmin etmiyor. İlişkin varsa, dün kafanı karıştıran ne varsa bugün netleşiyor ve gerçeği görme cesaretin geri geliyor. Partnerinle “nasılsın, iyiyim” muhabbetinin ötesine geçmelisin; ona uzun süredir sormadığın bir şeyi sorman aranızda beklediğinden derin bir kapı açacak. Belki bir korkusunu, belki bir hayalini öğrenirsin.

Bekarsan, sana yoğun bir çekim hissettiren biri karşına çıkabilir. Bu his ani ve güçlü geliyor, sen de zaten hızlı parlayan bir burçsun. Yalnız bu kez alevin peşinden koşmadan önce o kişiyi biraz gözlemlemelisin; bugün acele etmemek sana daha çok kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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