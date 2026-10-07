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Kaya Rolü Onu Zorlamış: Uzak Şehir'in Yıldızı Atakan Özkaya, Karakterin Kendisine Yaptığı Etkiyi İtiraf Etti!

Kaya Rolü Onu Zorlamış: Uzak Şehir'in Yıldızı Atakan Özkaya, Karakterin Kendisine Yaptığı Etkiyi İtiraf Etti!

Uzak Şehir Atakan Özkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 08:37
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Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, bu kez sette değil üniversite sahnesindeydi. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan genç oyuncuya Kaya hakkında soru üstüne soru geldi. Asıl bomba ise Kaya'nın onu nasıl etkilediği sorusuna verdiği cevaptı.

Kaynak: Birsen Altuntaş (X)

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Atakan Özkaya, Uzak Şehir'de Albora ailesinin en küçüğü ve en fevrisi Kaya'yı canlandırıyor.

Atakan Özkaya, Uzak Şehir'de Albora ailesinin en küçüğü ve en fevrisi Kaya'yı canlandırıyor.

Uzak Şehir'i izleyenler Kaya'yı çok iyi tanır. Azem ve Sadakat Albora'nın en küçük oğlu, ailesi için gözü kara, öfkesi her an burnunun ucunda. Zerrin'le yaşadığı aşk da dizinin en çok konuşulan hikâyelerinden.

Geçen sezon Kaya için hiç kolay geçmedi. 1 Haziran'daki sezon finalinde Albora ailesinin düğün gecesi kana bulandı ve Kaya, ağabeyi Boran'ı kaybetti. Aynı gece Şahin Albora da Cihan'ı korumak için kendini kurşunların önüne attı. Bu vedalarla kadroda da değişiklikler yaşandı. Atakan Özkaya, geçen ay katıldığı ödül gecesinde giden arkadaşları için 'Valla gidenlere üzüldük, yolladık. Hoşça kal dedik' demiş, yeni gelenleri de 'çok kaliteli, güzel insanlar' diye övmüştü.

Üçüncü sezonla birlikte hem karakter hem de Atakan Özkaya yeni bir sayfa açtı; genç oyuncu yeni sezon için bıyıklarına bile veda etti. Dizi bu hafta özet bölümüyle bile rakibini geride bıraktı, pazartesi akşamları ekran başına kilitlenen izleyiciler Kaya'nın her hamlesini merakla takip ediyor.

Kaya rolünün kendisine ne kattığı sorulan Atakan Özkaya'dan esprili cevap: "Sinir hastası oldum."

Kaya rolünün kendisine ne kattığı sorulan Atakan Özkaya'dan esprili cevap: "Sinir hastası oldum."

İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü, yeni dönemi Avcılar Kampüsü'nde Atakan Özkaya'yı ağırlayarak açtı. Öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayan Özkaya'ya bir noktada beklenen soru geldi: Kaya karakteri ona oyunculuk anlamında nasıl bir bakış açısı kazandırdı? Cevap tek cümleydi: 'Sinir hastası oldum.' Kısa, net ve tam Kaya'lık.

Şaka yollu söylendi ama sezonlardır öfkesini dizginleyemeyen bir karakteri oynamak düşünülünce bu cevaba hak vermemek zor.

Salondaki gençlerin merakı bununla da bitmedi. Peki Atakan, Kaya'ya benziyor mu? Genç oyuncu ortak noktalarını saklamadı: 'İkimiz de fevriyiz ancak ben onun kadar hata yapmıyorum.' Yani fevrilik ortak, hatalar tamamen Kaya'nın.

Söyleşinin geri kalanında kariyerini, set deneyimlerini ve meslekle ilgili merak edilenleri anlatan Özkaya, içindeki bir hayali de paylaştı: Kendine ait bir hikâyeyi çekmek. O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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