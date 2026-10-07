Kaya Rolü Onu Zorlamış: Uzak Şehir'in Yıldızı Atakan Özkaya, Karakterin Kendisine Yaptığı Etkiyi İtiraf Etti!
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Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, bu kez sette değil üniversite sahnesindeydi. İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan genç oyuncuya Kaya hakkında soru üstüne soru geldi. Asıl bomba ise Kaya'nın onu nasıl etkilediği sorusuna verdiği cevaptı.
Kaynak: Birsen Altuntaş (X)
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Atakan Özkaya, Uzak Şehir'de Albora ailesinin en küçüğü ve en fevrisi Kaya'yı canlandırıyor.
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Kaya rolünün kendisine ne kattığı sorulan Atakan Özkaya'dan esprili cevap: "Sinir hastası oldum."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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