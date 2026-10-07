Kaya Rolü Onu Zorlamış: Uzak Şehir'in Yıldızı Atakan Özkaya, Karakterin Kendisine Yaptığı Etkiyi İtiraf Etti!

Uzak Şehir'i izleyenler Kaya'yı çok iyi tanır. Azem ve Sadakat Albora'nın en küçük oğlu, ailesi için gözü kara, öfkesi her an burnunun ucunda. Zerrin'le yaşadığı aşk da dizinin en çok konuşulan hikâyelerinden.

Geçen sezon Kaya için hiç kolay geçmedi. 1 Haziran'daki sezon finalinde Albora ailesinin düğün gecesi kana bulandı ve Kaya, ağabeyi Boran'ı kaybetti. Aynı gece Şahin Albora da Cihan'ı korumak için kendini kurşunların önüne attı. Bu vedalarla kadroda da değişiklikler yaşandı. Atakan Özkaya, geçen ay katıldığı ödül gecesinde giden arkadaşları için 'Valla gidenlere üzüldük, yolladık. Hoşça kal dedik' demiş, yeni gelenleri de 'çok kaliteli, güzel insanlar' diye övmüştü.

Üçüncü sezonla birlikte hem karakter hem de Atakan Özkaya yeni bir sayfa açtı; genç oyuncu yeni sezon için bıyıklarına bile veda etti. Dizi bu hafta özet bölümüyle bile rakibini geride bıraktı, pazartesi akşamları ekran başına kilitlenen izleyiciler Kaya'nın her hamlesini merakla takip ediyor.