Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den Kadro Değişikliği Hakkında Açıklama
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Uzak Şehir'in başrolleri Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, 27. Sadri Alışık Ödülleri'nin kırmızı halısında objektiflere yansıdı. El ele yürüyen ikili, dizinin merak edilen kadro değişikliğine dair sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Kaya ve Zerrin'in ayrılan ve yeni gelen oyuncular hakkındaki sözleri işte böyle oldu.
Kaynak: 2.Sayfaofficial (X)
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Uzak Şehir, 1 Haziran'daki sezon finalinde üç karakterini birden ölümle diziden ayırmıştı.
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Atakan Özkaya, diziden ayrılan oyuncular için 'üzüldük, yolladık, hoşça kal dedik' dedi.
Dilin Döğer, ödül gecesine ilk kez katıldığını açıklayıp meslektaşlarına destek verdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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