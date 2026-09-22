Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den Kadro Değişikliği Hakkında Açıklama

Zerrin'i canlandıran Dilin Döğer, geceye ilişkin 'Birlikte ilk kez katılıyoruz, ben de ilk kez katılıyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı alkışlamak ve onların yanında olmak için buradayız' dedi. Uzak Şehir'in üçüncü sezonuna Ersin Arıcı (Ateş), Onur Özaydın (Enver), Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran (Kartal) gibi isimler katılırken Atakan Özkaya yeni sezonun hikâyesinden de memnun olduklarını belirtti: 'Bu sezonun hikâyesi de bizce çok iyi başladı zaten. Herkes kendi akışını, kendi karakterini yine çok merak ediyor. İyi başladık, umarım böyle iyi, sorunsuz gideriz bir sezon daha.'