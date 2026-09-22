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Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den Kadro Değişikliği Hakkında Açıklama

Uzak Şehir'in Kaya ve Zerrin'i Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den Kadro Değişikliği Hakkında Açıklama

Uzak Şehir Atakan Özkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 14:55
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Uzak Şehir'in başrolleri Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, 27. Sadri Alışık Ödülleri'nin kırmızı halısında objektiflere yansıdı. El ele yürüyen ikili, dizinin merak edilen kadro değişikliğine dair sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Kaya ve Zerrin'in ayrılan ve yeni gelen oyuncular hakkındaki sözleri işte böyle oldu.

Kaynak: 2.Sayfaofficial (X)

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Uzak Şehir, 1 Haziran'daki sezon finalinde üç karakterini birden ölümle diziden ayırmıştı.

Uzak Şehir, 1 Haziran'daki sezon finalinde üç karakterini birden ölümle diziden ayırmıştı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 1 Haziran 2026'da ekrana gelen 63. bölümüyle ikinci sezonuna veda etti. Albora ailesinin başına gelen kanlı düğün gecesinde Şahin Albora'yı canlandıran Alper Çankaya, Cihan'ı korumak için kendini kurşunların önüne atarak hayatını kaybetti. Aynı gece Boran Albora'yı oynayan Burç Kümbetlioğlu de Sadakat'in kurşunlarına hedef oldu; Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç de bu sahnelerde diziye veda etti. Sezonun sevilen isimlerinden Meryem'i canlandıran Ceren Moray'ın da yeni sezonda ekranda olmayacağı konuşuluyor.

Atakan Özkaya, diziden ayrılan oyuncular için 'üzüldük, yolladık, hoşça kal dedik' dedi.

Atakan Özkaya, diziden ayrılan oyuncular için 'üzüldük, yolladık, hoşça kal dedik' dedi.

27. Sadri Alışık Ödülleri'nin kırmızı halısında objektif karşısına geçen Atakan Özkaya, merak edilen kadro değişikliğine dair samimi bir açıklama yaptı. Kaya karakterini canlandıran oyuncu, diziden ayrılan isimler için 'Valla gidenlere üzüldük, yolladık. Hoşça kal dedik' dedi. Özkaya, yerlerine gelen oyuncuları da överek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gelenler de çok kaliteli, güzel insanlar geldi aramıza. Onlar da inanıyorum ki böyle değer verecektir bizim işe. İyi bir kadromuz var zaten, iyi oyuncularla daha da kuvvetlendi diyelim.'

Dilin Döğer, ödül gecesine ilk kez katıldığını açıklayıp meslektaşlarına destek verdi.

Dilin Döğer, ödül gecesine ilk kez katıldığını açıklayıp meslektaşlarına destek verdi.

Zerrin'i canlandıran Dilin Döğer, geceye ilişkin 'Birlikte ilk kez katılıyoruz, ben de ilk kez katılıyorum. Oyuncu arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı alkışlamak ve onların yanında olmak için buradayız' dedi. Uzak Şehir'in üçüncü sezonuna Ersin Arıcı (Ateş), Onur Özaydın (Enver), Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran (Kartal) gibi isimler katılırken Atakan Özkaya yeni sezonun hikâyesinden de memnun olduklarını belirtti: 'Bu sezonun hikâyesi de bizce çok iyi başladı zaten. Herkes kendi akışını, kendi karakterini yine çok merak ediyor. İyi başladık, umarım böyle iyi, sorunsuz gideriz bir sezon daha.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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