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21 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

21 Ağustos Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn tam senin ilişki ekseninde karşı karşıya geliyor ve aşk hayatında önemli bir gerçeklik testi başlıyor. İlişkin varsa, partnerin sana karşı her zamankinden biraz daha uzak, mesafeli ve ölçülü davranabilir. Sen bu tavrı hemen bir soğuma ya da sevgisizlik sanıp içten içe telaşlanabilirsin; oysa Satürn bir ilişkiyi hemen bitirmekten çok, bağın ne kadar sağlam olduğunu sorgulatır. Bugün ısrarla üzerine gitmek veya zorla yakınlaşmaya çalışmak yerine ona biraz kendi alanını tanımalısın. Ay Yay burcunda ilerlerken günün ilerleyen saatlerinde aranızdaki o ağır havanın yumuşadığını ve sohbetin daha rahat aktığını görebilirsin.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden bugün biraz temkinli veya mesafeli bir cevap gelebilir. Bu durum hemen sana ilgi duymadığı anlamına gelmeyebilir; bazı insanlar duygularını açmak için zamana ihtiyaç duyar. Bugün aceleci bir yorum yapıp hemen geri çekilmemelisin, çünkü ağır ağır ilerleyen bir bağ sana düşündüğünden daha fazla güven verebilir… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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