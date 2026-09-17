1974 Yılında Adaya Bırakılan Kirpiler, Yıllar Sonra Kabus Haline Geldi
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Bazen iyi niyetle yapılan küçük bir hareket, yıllar sonra kontrolden çıkan koca bir soruna dönüşebiliyor. İskoçya'nın Dış Hebridler bölgesindeki Uist adalarında yaşayanlar da tam olarak böyle bir durumla karşı karşıya. Yarım asırdan daha uzun süre önce bahçedeki salyangoz ve sümüklüböcekleri yesinler diye bırakılan birkaç kirpi, bugün adaların en büyük doğa sorunu haline geldi.
İşte detaylar...
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Kirpilerin iştahı salyangozla sınırlı kalmadı, 2000'li yılların başında yerde yuva yapan kuşların yumurtalarına ve yavrularına da el atmaya başladılar.
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Çözüm olarak önce kirpileri itlaf etmek düşünüldü, ama kamuoyunun tepkisi üzerine bu plan tamamen rafa kaldırıldı.
Proje ekibi bu taşıma sistemini türün korunması adına bir ilk olarak nitelendiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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