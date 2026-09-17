1974 Yılında Adaya Bırakılan Kirpiler, Yıllar Sonra Kabus Haline Geldi

RSPB İskoçya'nın Kuzey Highland ve Hebridler Bölge Müdürü Kenna Chisholm, İngiltere'nin kendi anakarasında koruma altında olan bir türün Uist'te tam tersine istilacı konumuna düştüğü bu tuhaf duruma karşı harekete geçmenin şart olduğunu, hem taşınacak kirpiler hem de anakaradaki mevcut kirpi popülasyonu için en iyi sonucu sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kirpilerin anakaraya bırakılma şekli de ayrıca bir uzman ekip tarafından titizlikle planlanıyor; amaç yerli kirpi popülasyonuna zarar vermeden taşınan hayvanlara en yüksek hayatta kalma şansını tanımak.