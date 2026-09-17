article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1974 Yılında Adaya Bırakılan Kirpiler, Yıllar Sonra Kabus Haline Geldi

1974 Yılında Adaya Bırakılan Kirpiler, Yıllar Sonra Kabus Haline Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 18:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen iyi niyetle yapılan küçük bir hareket, yıllar sonra kontrolden çıkan koca bir soruna dönüşebiliyor. İskoçya'nın Dış Hebridler bölgesindeki Uist adalarında yaşayanlar da tam olarak böyle bir durumla karşı karşıya. Yarım asırdan daha uzun süre önce bahçedeki salyangoz ve sümüklüböcekleri yesinler diye bırakılan birkaç kirpi, bugün adaların en büyük doğa sorunu haline geldi.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kirpilerin iştahı salyangozla sınırlı kalmadı, 2000'li yılların başında yerde yuva yapan kuşların yumurtalarına ve yavrularına da el atmaya başladılar.

Kirpilerin iştahı salyangozla sınırlı kalmadı, 2000'li yılların başında yerde yuva yapan kuşların yumurtalarına ve yavrularına da el atmaya başladılar.

İskoçya'nın doğa kurumu NatureScot'un 2012 ile 2014 arasında yürüttüğü araştırmaya göre, kirpi yoğunluğunun yüksek olduğu South Uist'te izlenen yuvaların yüzde 55'i başarısız oldu. Dunlin, halkalı cılıbıt, kızılbacak, çulluk, kız kuşu, poyrazkuşu ve küçük sumru gibi kuş türlerinin sayısı bu yüzden ciddi biçimde geriledi.

Çözüm olarak önce kirpileri itlaf etmek düşünüldü, ama kamuoyunun tepkisi üzerine bu plan tamamen rafa kaldırıldı.

Çözüm olarak önce kirpileri itlaf etmek düşünüldü, ama kamuoyunun tepkisi üzerine bu plan tamamen rafa kaldırıldı.

Bunun yerine kirpileri canlı yakalayıp anakaraya taşımak fikri benimsendi; 2001'den bu yana adalardan 2441 kirpi bu şekilde uzaklaştırıldı. İngiltere merkezli Kuş Koruma Derneği RSPB'nin İskoçya kolu, İskoçya'nın doğa kurumu NatureScot ve İskoçya Hayvanları Koruma Derneği'nin ortak yürüttüğü Saving Uist Nature projesi, İskoç Hükümeti'nin Doğa Restorasyonu Fonu'ndan 97 bin 840 sterlin (yaklaşık 6,4 milyon TL) destek aldı. NatureScot'un Batı İskoçya Operasyon Müdürü Iain Macleod, kirpilerin yerli kuşlara ve diğer yaban hayata verdiği zararın kanıtlarla ortada olduğunu söyledi.

Proje ekibi bu taşıma sistemini türün korunması adına bir ilk olarak nitelendiriyor.

Proje ekibi bu taşıma sistemini türün korunması adına bir ilk olarak nitelendiriyor.

RSPB İskoçya'nın Kuzey Highland ve Hebridler Bölge Müdürü Kenna Chisholm, İngiltere'nin kendi anakarasında koruma altında olan bir türün Uist'te tam tersine istilacı konumuna düştüğü bu tuhaf duruma karşı harekete geçmenin şart olduğunu, hem taşınacak kirpiler hem de anakaradaki mevcut kirpi popülasyonu için en iyi sonucu sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kirpilerin anakaraya bırakılma şekli de ayrıca bir uzman ekip tarafından titizlikle planlanıyor; amaç yerli kirpi popülasyonuna zarar vermeden taşınan hayvanlara en yüksek hayatta kalma şansını tanımak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın