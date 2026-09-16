1880'de Kürkleri İçin Getirildiler, 150 Yıl Sonra Bir Adayı İşgal Ettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'nın küçük Île-d'Aix adasında sıra dışı bir denge kuruldu: 175 kalıcı sakine karşılık tam 500 koypu yaşıyor. 19. yüzyılın sonlarında kürkü için Güney Amerika'dan getirilen bu iri kemirgenler, moda geçince doğaya salındı ve doğal düşmanı olmadığı için hızla çoğaldı. Bugün Fransa'da istilacı tür ilan edilen koypular, adanın seddelerini, hendeklerini ve tarlalarını tehdit ediyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Île-d'Aix Belediye Başkanı Patrick Denaud, adadaki koypu sayısının bu yıl her zamankinden fazla olduğunu, bunun nedenini ise kuyruklarının donmasıyla ölen hayvan sayısının azalmasına bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adadaki tuzaklama operasyonunu gönüllü olarak yürüten FREDON tuzakçısı Mario, yakaladığı koypuları ne yaptığını da anlattı.
Adanın sebze üreticisi Aurélien ise koypuların serasına verdiği zararı anlattı: Geçen yıl 40 kilo çilek hasadının tamamını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın