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1880'de Kürkleri İçin Getirildiler, 150 Yıl Sonra Bir Adayı İşgal Ettiler

1880'de Kürkleri İçin Getirildiler, 150 Yıl Sonra Bir Adayı İşgal Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 17:54
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Fransa'nın küçük Île-d'Aix adasında sıra dışı bir denge kuruldu: 175 kalıcı sakine karşılık tam 500 koypu yaşıyor. 19. yüzyılın sonlarında kürkü için Güney Amerika'dan getirilen bu iri kemirgenler, moda geçince doğaya salındı ve doğal düşmanı olmadığı için hızla çoğaldı. Bugün Fransa'da istilacı tür ilan edilen koypular, adanın seddelerini, hendeklerini ve tarlalarını tehdit ediyor. 

İşte detaylar...

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Île-d'Aix Belediye Başkanı Patrick Denaud, adadaki koypu sayısının bu yıl her zamankinden fazla olduğunu, bunun nedenini ise kuyruklarının donmasıyla ölen hayvan sayısının azalmasına bağladı.

Île-d'Aix Belediye Başkanı Patrick Denaud, adadaki koypu sayısının bu yıl her zamankinden fazla olduğunu, bunun nedenini ise kuyruklarının donmasıyla ölen hayvan sayısının azalmasına bağladı.

Belediye başkanına göre koypu popülasyonunu doğal olarak sınırlayan tek şey, kuyruklarının donarak hayvanın ölmesi; bu kış donun az görülmesi ise üremeyi daha da hızlandırdı. Denaud, durumu şöyle anlattı: 'Yuvalar, delikler, tüneller kazıyorlar, sedler çöküyor ve hendekler bozuluyor. Bu büyük bir sorun.'

Adadaki tuzaklama operasyonunu gönüllü olarak yürüten FREDON tuzakçısı Mario, yakaladığı koypuları ne yaptığını da anlattı.

Adadaki tuzaklama operasyonunu gönüllü olarak yürüten FREDON tuzakçısı Mario, yakaladığı koypuları ne yaptığını da anlattı.

60-70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde, iki kapaklı kafes tuzaklar kuran Mario, bunları hayvanların sıkça geçtiği noktalara yem koyarak yerleştiriyor. Yakalanan koypuları veterinere götürüp usulüne uygun şekilde imha ettiren Mario, hayvanların toprağa gömülmesinin yasak olduğunu belirtti. Tuzakların bazı adalılar tarafından bilerek açıldığını da anlatan Mario, bunun hayvan sevgisinden kaynaklandığını düşünse de bunun tuzaklama çabalarını zorlaştırdığını söyledi.

Adanın sebze üreticisi Aurélien ise koypuların serasına verdiği zararı anlattı: Geçen yıl 40 kilo çilek hasadının tamamını kaybetti.

Adanın sebze üreticisi Aurélien ise koypuların serasına verdiği zararı anlattı: Geçen yıl 40 kilo çilek hasadının tamamını kaybetti.

Bu yıl yüz kadar marul ve lahana fidesini koypulara kaybeden Aurélien, neredeyse her gün tuzak kurmasına rağmen hayvanların seraya girmenin bir yolunu bulduğunu söyledi. Adada sadece beş yıldır yaşadığını belirten Aurélien, 20 yıldır burada olan komşularının da aynı sorundan uzun zamandır şikayet ettiğini aktardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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