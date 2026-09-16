1880'de Kürkleri İçin Getirildiler, 150 Yıl Sonra Bir Adayı İşgal Ettiler

Bu yıl yüz kadar marul ve lahana fidesini koypulara kaybeden Aurélien, neredeyse her gün tuzak kurmasına rağmen hayvanların seraya girmenin bir yolunu bulduğunu söyledi. Adada sadece beş yıldır yaşadığını belirten Aurélien, 20 yıldır burada olan komşularının da aynı sorundan uzun zamandır şikayet ettiğini aktardı.