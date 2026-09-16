Bu Küçük Köye Taşındı, Sadece 5 Ayda Cebine 580 Bin Lira Koydu
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Herkes tasarruf etmenin yollarını ararken, Arjantinli içerik üretici Ale Lupidi işi bambaşka bir noktaya taşıdı: İsviçre'nin Avusturya sınırındaki minik bir dağ köyüne yerleşerek İsviçre maaşıyla kazanıp neredeyse hiç harcamadan yaşamayı başardı. Vergisiz statüsüyle bilinen Samnaun'da geçirdiği sadece 5 ay, cebine 10.300 euroyu, yani yaklaşık 580 bin TL'yi koydu. TikTok'ta viral olan bu deneyimini paylaşan Lupidi, köyün hem cazip hem de zorlayıcı yanlarını da anlattı.
İşte detaylar...
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Lupidi'nin bu köyü seçmesinin ardında tek bir sır var: Samnaun'un vergisiz statüsü, orada her şeyi neredeyse bedavaya getiriyor.
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Almanca bilmeden iş bulmanın neredeyse imkansız sayıldığı İsviçre'de Samnaun bir istisna: Burada temel İngilizce bile yetiyor.
Bir buçuk yıl kaldığı Samnaun'un tek eksiği sosyal hayat: Lupidi, köyde İspanyolca konuşabildiği neredeyse kimse olmadığını itiraf etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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