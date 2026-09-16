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Bu Küçük Köye Taşındı, Sadece 5 Ayda Cebine 580 Bin Lira Koydu

Bu Küçük Köye Taşındı, Sadece 5 Ayda Cebine 580 Bin Lira Koydu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 17:19
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Herkes tasarruf etmenin yollarını ararken, Arjantinli içerik üretici Ale Lupidi işi bambaşka bir noktaya taşıdı: İsviçre'nin Avusturya sınırındaki minik bir dağ köyüne yerleşerek İsviçre maaşıyla kazanıp neredeyse hiç harcamadan yaşamayı başardı. Vergisiz statüsüyle bilinen Samnaun'da geçirdiği sadece 5 ay, cebine 10.300 euroyu, yani yaklaşık 580 bin TL'yi koydu. TikTok'ta viral olan bu deneyimini paylaşan Lupidi, köyün hem cazip hem de zorlayıcı yanlarını da anlattı. 

İşte detaylar...

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Lupidi'nin bu köyü seçmesinin ardında tek bir sır var: Samnaun'un vergisiz statüsü, orada her şeyi neredeyse bedavaya getiriyor.

Lupidi'nin bu köyü seçmesinin ardında tek bir sır var: Samnaun'un vergisiz statüsü, orada her şeyi neredeyse bedavaya getiriyor.

Kendi deyimiyle 'tax free' bir köy olan Samnaun'da vergi diye bir şey yok; parfümden alkole, sigaradan pek çok tüketim ürününe kadar fiyatlar İspanya'dakiyle aynı, hatta bazen daha ucuz. Üstelik Avusturya sınırına birkaç adım mesafede olması, ihtiyaç duyulan her şeyi sınırın öte yakasından yarı fiyatına almaya imkan tanıyor; kazanç ise yine İsviçre frangı üzerinden cebe giriyor.

Almanca bilmeden iş bulmanın neredeyse imkansız sayıldığı İsviçre'de Samnaun bir istisna: Burada temel İngilizce bile yetiyor.

Almanca bilmeden iş bulmanın neredeyse imkansız sayıldığı İsviçre'de Samnaun bir istisna: Burada temel İngilizce bile yetiyor.

Küçük ve dünyanın geri kalanından kopuk bu köyde iş ilanları Almanca aramaz; temel düzeyde İngilizce konuşabilen hemen hemen herkes bir pozisyon bulur. Asıl büyük avantaj ise başka yerde: Dağ köyündeki işlerin neredeyse tamamı konaklama ve yemeği de içerir, yani cepten çıkan günlük masraf neredeyse sıfıra iner.

Bir buçuk yıl kaldığı Samnaun'un tek eksiği sosyal hayat: Lupidi, köyde İspanyolca konuşabildiği neredeyse kimse olmadığını itiraf etti.

Bir buçuk yıl kaldığı Samnaun'un tek eksiği sosyal hayat: Lupidi, köyde İspanyolca konuşabildiği neredeyse kimse olmadığını itiraf etti.

Yapacak fazla bir şey olmayan bu ıssız dağ köyünde Latin Amerikalı bulmak neredeyse imkansız; Lupidi'nin İspanyolca sohbet edebildiği tek kişiler birkaç İspanyol vatandaşı. Buna rağmen kendisi için Samnaun, bir çift olarak gelip beş ayda ciddi bir birikim yapıp sonra veda etmek isteyenler için ideal bir durak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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