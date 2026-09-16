Bu Küçük Köye Taşındı, Sadece 5 Ayda Cebine 580 Bin Lira Koydu

Kendi deyimiyle 'tax free' bir köy olan Samnaun'da vergi diye bir şey yok; parfümden alkole, sigaradan pek çok tüketim ürününe kadar fiyatlar İspanya'dakiyle aynı, hatta bazen daha ucuz. Üstelik Avusturya sınırına birkaç adım mesafede olması, ihtiyaç duyulan her şeyi sınırın öte yakasından yarı fiyatına almaya imkan tanıyor; kazanç ise yine İsviçre frangı üzerinden cebe giriyor.