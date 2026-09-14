Gece Saatlerinde ATM'de Keşfettiği Açık, Barmene 4,5 Ayda 77 Milyon Kazandırdı

Avustralya'da barmenlik yapan Dan Saunders, bir gece ATM'den nakit çekmeye çalışırken normalde fark edilmeyecek bir şeye denk geldi. Hesabında birkaç dolar olmasına rağmen makineden istediği parayı çekebildi. Bunun ardını araştırınca bankanın gece saatlerinde düştüğü bir açığı fark etti ve bu açığı aylarca kullanarak toplamda 1,6 milyon dolar (yaklaşık 77,8 milyon TL) çekti.

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