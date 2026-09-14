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Gece Saatlerinde ATM'de Keşfettiği Açık, Barmene 4,5 Ayda 77 Milyon Kazandırdı

Gece Saatlerinde ATM'de Keşfettiği Açık, Barmene 4,5 Ayda 77 Milyon Kazandırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 17:38
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Avustralya'da barmenlik yapan Dan Saunders, bir gece ATM'den nakit çekmeye çalışırken normalde fark edilmeyecek bir şeye denk geldi. Hesabında birkaç dolar olmasına rağmen makineden istediği parayı çekebildi. Bunun ardını araştırınca bankanın gece saatlerinde düştüğü bir açığı fark etti ve bu açığı aylarca kullanarak toplamda 1,6 milyon dolar (yaklaşık 77,8 milyon TL) çekti.

İşte detaylar...

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2011 yılında yaşanan bu olayda, barmenlik yapan Dan Saunders hesabında sadece 3 dolar olmasına rağmen gittiği ATM'den 100 dolar çekmeyi denedi ve ekrana düşen hata uyarısına rağmen istediği parayı almayı başardı.

2011 yılında yaşanan bu olayda, barmenlik yapan Dan Saunders hesabında sadece 3 dolar olmasına rağmen gittiği ATM'den 100 dolar çekmeyi denedi ve ekrana düşen hata uyarısına rağmen istediği parayı almayı başardı.

Bu tuhaflığı merak edip kartını tekrar makineye sokan Saunders, kısa sürede önemli bir şey fark etti: ATM'nin gösterdiği bakiyeyle bankadaki gerçek bakiye arasında bir gecikme vardı. Bu gecikmeyi fark ettikten sonra, ATM'lerin sistemden koptuğu gece 01.00 ile 03.00 arasındaki saatlerde kredi hesabıyla tasarruf hesabı arasında basit bir transfer yaparak harcadığı parayı karşılamayı öğrendi.

Kısa sürede kumar bağımlılığı yüzünden hem işini hem de sevgilisini kaybeden Saunders, elindeki bu sınırsız parayla hayatını tamamen değiştirdi.

Kısa sürede kumar bağımlılığı yüzünden hem işini hem de sevgilisini kaybeden Saunders, elindeki bu sınırsız parayla hayatını tamamen değiştirdi.

Lüks otellerde kalmaya, özel jetlerle seyahat etmeye, pahalı restoranlarda yemek yemeye ve markalı kıyafetlere para harcamaya başlayan Saunders, parayı yalnızca kendisi için harcamadı; arkadaşlarının üniversite harçlarını da üstlendi.

Yaptıklarının ağırlığı zamanla üzerine çökmeye başlayan Saunders, sonunda kendini polise teslim etti ve aldığı ceza da beklenmedik oldu.

Yaptıklarının ağırlığı zamanla üzerine çökmeye başlayan Saunders, sonunda kendini polise teslim etti ve aldığı ceza da beklenmedik oldu.

Suçluluk duygusuyla baş edemeyen Saunders, bir televizyon programına çıkıp hikayesini anlattıktan kısa süre sonra polise giderek olanları itiraf etti. Mahkeme onu 1 yıl hapis ve 18 ay topluma hizmet cezasına çarptırırken, ayrıca 250 bin dolar para cezası ödemesine karar verdi. Bugün yeniden ağırlama sektöründe iş buldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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