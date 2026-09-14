Gece Saatlerinde ATM'de Keşfettiği Açık, Barmene 4,5 Ayda 77 Milyon Kazandırdı
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Avustralya'da barmenlik yapan Dan Saunders, bir gece ATM'den nakit çekmeye çalışırken normalde fark edilmeyecek bir şeye denk geldi. Hesabında birkaç dolar olmasına rağmen makineden istediği parayı çekebildi. Bunun ardını araştırınca bankanın gece saatlerinde düştüğü bir açığı fark etti ve bu açığı aylarca kullanarak toplamda 1,6 milyon dolar (yaklaşık 77,8 milyon TL) çekti.
İşte detaylar...
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2011 yılında yaşanan bu olayda, barmenlik yapan Dan Saunders hesabında sadece 3 dolar olmasına rağmen gittiği ATM'den 100 dolar çekmeyi denedi ve ekrana düşen hata uyarısına rağmen istediği parayı almayı başardı.
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Kısa sürede kumar bağımlılığı yüzünden hem işini hem de sevgilisini kaybeden Saunders, elindeki bu sınırsız parayla hayatını tamamen değiştirdi.
Yaptıklarının ağırlığı zamanla üzerine çökmeye başlayan Saunders, sonunda kendini polise teslim etti ve aldığı ceza da beklenmedik oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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