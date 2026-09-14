Çin, 20 Bin Kilometre Uzaktaki Dağlara Taşınabilir Bir Şehir Kuruyor
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And Dağları'nın yüksek kesimlerinde, binlerce madenciyi barındıracak yepyeni bir şehir yükseliyor. İşin ilginç yanı, bu şehrin tek bir tuğlası bile yerinde üretilmiyor; tamamı Çin'de yapılıp 20 bin kilometre öteye gemiyle taşınıyor. Bakır madenciliği için kurulan bu geçici kent, yerel iş gücü tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İşte detaylar.
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Beyaz modüler birimlerden oluşan kamp, ev, ofis ve restoran gibi tüm işlevleri barındıracak şekilde tasarlandı.
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Başlangıçta 2.500 yatak kapasiteli kamp, madenler tam kapasiteye ulaştığında 6 bine çıkacak.
Yerli üreticiler 70 milyon dolar isterken, iş 52 milyon dolara Çin'e gitti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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