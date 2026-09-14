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Çin, 20 Bin Kilometre Uzaktaki Dağlara Taşınabilir Bir Şehir Kuruyor

Çin, 20 Bin Kilometre Uzaktaki Dağlara Taşınabilir Bir Şehir Kuruyor

Çin Arjantin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 16:43
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And Dağları'nın yüksek kesimlerinde, binlerce madenciyi barındıracak yepyeni bir şehir yükseliyor. İşin ilginç yanı, bu şehrin tek bir tuğlası bile yerinde üretilmiyor; tamamı Çin'de yapılıp 20 bin kilometre öteye gemiyle taşınıyor. Bakır madenciliği için kurulan bu geçici kent, yerel iş gücü tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İşte detaylar.

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Beyaz modüler birimlerden oluşan kamp, ev, ofis ve restoran gibi tüm işlevleri barındıracak şekilde tasarlandı.

Beyaz modüler birimlerden oluşan kamp, ev, ofis ve restoran gibi tüm işlevleri barındıracak şekilde tasarlandı.

Vicuña adı verilen dev bakır madeni projesinin üs kampı olacak yerleşim, tamamen Çin'de üretilen hazır parçalardan kuruluyor. Çelik iskelet üzerine cıvatalarla monte edilen, üç kata kadar çıkabilen bu 'konteyner evler' hızlı kurulum için tasarlandı. Benzer bir kamp geçen yıl Meksika'da da kurulmuştu.

Başlangıçta 2.500 yatak kapasiteli kamp, madenler tam kapasiteye ulaştığında 6 bine çıkacak.

Başlangıçta 2.500 yatak kapasiteli kamp, madenler tam kapasiteye ulaştığında 6 bine çıkacak.

14 gün çalışıp 14 gün izin ya da 21 gün çalışıp 7 gün izin gibi dönüşümlü düzenlerle kampta 3.500 ila 5.000 işçi barınacak. Madenler tam kapasiteye ulaştığında işçi sayısı 12 bine çıkacak, kampın da yaklaşık 6 bin yatağa büyütülmesi planlanıyor. Çin'de üretimin metrekaresi yaklaşık 500 dolara mal olurken buna 200 dolarlık nakliye ekleniyor, Arjantin'de aynı işin metrekaresi ise 1.300 dolara çıkıyor.

Yerli üreticiler 70 milyon dolar isterken, iş 52 milyon dolara Çin'e gitti.

Yerli üreticiler 70 milyon dolar isterken, iş 52 milyon dolara Çin'e gitti.

Bu hazır evlerin yüzde 80'i fabrikada tamamlandığı için, iş Çin'e gidince yerel işçiler büyük ölçüde devre dışı kaldı. Arjantin Modüler Yapı Sanayicileri Odası Başkanı Juan Pablo Rudoni, 'Bu ölçekteki bir proje tamamen ithal malzemeyle yürütülünce ülke stratejik bir fırsatı kaçırıyor' dedi. Projeyi yürütenler ise çalışanlarının yüzde 95'inden fazlasının Arjantinli olduğunu söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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