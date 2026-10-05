Ankara-Şanlıurfa Uçağı İçin Bomba İhbarı Yapıldı: Uçakta Arama Yapılacak
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Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmek üzere havalanan AJet uçağında, patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Uçaktaki 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna yönelik bir not tespit edildiğini bildirdi.
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Uçakya bulunan not sonrası arama başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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