Ankara-Şanlıurfa Uçağı İçin Bomba İhbarı Yapıldı: Uçakta Arama Yapılacak

Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmek üzere havalanan AJet uçağında, patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Uçaktaki 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna yönelik bir not tespit edildiğini bildirdi.