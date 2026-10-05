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Ankara-Şanlıurfa Uçağı İçin Bomba İhbarı Yapıldı: Uçakta Arama Yapılacak

Ankara-Şanlıurfa Uçağı İçin Bomba İhbarı Yapıldı: Uçakta Arama Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 21:47
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Ankara’dan Şanlıurfa’ya gitmek üzere havalanan AJet uçağında, patlayıcı madde bulunduğuna dair bir not tespit edilmesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Uçaktaki 136 yolcu ile 7 mürettebat tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 5 Ekim saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna yönelik bir not tespit edildiğini bildirdi.

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Uçakya bulunan not sonrası arama başladı.

Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden AJet uçağında, uçakta patlayıcı madde bulunduğunu belirten bir not ortaya çıkması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AJet’in 4180 sefer sayılı uçağının 5 Ekim saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket ettiğini açıkladı. Uçuş sırasında patlayıcı madde bulunduğuna yönelik bir not tespit edildiği belirtildi.

Uçak, saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcuların güvenli şekilde uçaktan çıkarılmasının ardından ekipler tarafından uçakta patlayıcı madde araması başlatılması planlandı.

Şıldak, uçakta 136 yolcu ile 7 mürettebatın bulunduğunu belirterek tahliye süreci için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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