article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arka Sıradakiler'in Özge'siydi: Sevda Dalgıç Yeni İmajıyla Bambaşka Biri Oldu!

Arka Sıradakiler'in Özge'siydi: Sevda Dalgıç Yeni İmajıyla Bambaşka Biri Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 22:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, bu kez yeni imajıyla karşımızda. Dizinin yayınlandığı yıllarda platin sarısı saçlarıyla tanıdığımız oyuncu, uzun yıllar sarışın görünümünü koruduktan sonra yeniden esmerliğe dönmüştü. Görünen o ki Dalgıç'ın saçlarındaki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu bu kez saçlarını kızıla boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir neslin ekran başından ayrılamadığı Arka Sıradakiler'in unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Özge'ydi.

Bir neslin ekran başından ayrılamadığı Arka Sıradakiler'in unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Özge'ydi.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sıradakiler, lise öğrencilerinin okulda ve özel hayatlarında yaşadıklarını konu alırken kısa sürede dönemin fenomen gençlik dizilerinden birine dönüşmüştü. Dizinin en çok hatırlanan karakterlerinden Özge'ye ise Sevda Dalgıç hayat veriyordu.

Özellikle Bülent Çetinaslan'ın canlandırdığı Oktay'la yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, dizinin en çok takip edilen hikayelerinden biriydi. Oktay ve Özge de dönemin unutulmaz dizi çiftleri arasına adını yazdırmıştı.

Sevda Dalgıç da Özge rolü sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Arka Sıradakiler sonrasında farklı projelerle oyunculuk kariyerini sürdürse de onu yıllar sonra bile Özge olarak hatırlayanların sayısı hiç az değil.

Arka Sıradakiler döneminde sarı renk saçlarıyla tanıdığımız Sevda Dalgıç, ilerleyen yıllarda esmerliği tercih etmişti.

Arka Sıradakiler döneminde sarı renk saçlarıyla tanıdığımız Sevda Dalgıç, ilerleyen yıllarda esmerliği tercih etmişti.

Dalgıç'ın görüntüsü yıllar içerisinde değişirken en belirgin farklılıklardan biri saçları olmuştu. Arka Sıradakiler döneminin sarışın Özge'sinin yerini uzun süre esmer  görmeye alıştığımız Sevda Dalgıç aldı.

Oyuncu uzun bir sürenin ardından ise yeniden esmerliğe dönerek eski günlerini hatırlatan bir görünüme kavuşmuştu.

Fakat anlaşılan Dalgıç bu kez çok daha farklı bir şey denemek istedi. Çünkü son değişikliği ne yıllardır görmeye alıştığımız sarışın hali ne de kısa süre önce geri döndüğü esmerliği oldu!

Sevda Dalgıç bu kez saçlarını kızıla boyattı!

Sevda Dalgıç bu kez saçlarını kızıla boyattı!

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kızıl saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Uzun yıllar sarışın olarak gördüğümüz, ardından esmerliğe geri dönen Dalgıç'ın bu kez kızılı tercih etmesi görünümünü de epey değiştirdi.

Özellikle yıllar önce Arka Sıradakiler'deki Özge haliyle bugünkü görüntüsünü yan yana getirdiğimizde aradan geçen zaman kadar oyuncunun farklı saç tercihleri de dikkat çekiyor.

Platin sarısıı Özge'den uzun yıllar süren esmerliğe ve şimdi de kızıla... Sevda Dalgıç belli ki saç konusunda değişiklik yapmaktan çekinmeyenlerden. Bakalım kızıl dönemi ne kadar sürecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın