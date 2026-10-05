Arka Sıradakiler'in Özge'siydi: Sevda Dalgıç Yeni İmajıyla Bambaşka Biri Oldu!
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Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, bu kez yeni imajıyla karşımızda. Dizinin yayınlandığı yıllarda platin sarısı saçlarıyla tanıdığımız oyuncu, uzun yıllar sarışın görünümünü koruduktan sonra yeniden esmerliğe dönmüştü. Görünen o ki Dalgıç'ın saçlarındaki değişim bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncu bu kez saçlarını kızıla boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir neslin ekran başından ayrılamadığı Arka Sıradakiler'in unutulmaz karakterlerinden biri hiç şüphesiz Özge'ydi.
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Arka Sıradakiler döneminde sarı renk saçlarıyla tanıdığımız Sevda Dalgıç, ilerleyen yıllarda esmerliği tercih etmişti.
Sevda Dalgıç bu kez saçlarını kızıla boyattı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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