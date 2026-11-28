Mısır Gevreğindeki Süt Aslında Tutkal Mı? Gıda Stilistlerinin Anlattığı 14 Reklam Çekimi Hilesi
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Kahvaltıda kâseye sütü döküp iki dakika bekleyince gevrek yumuşayıp dibe çöküyor. Reklamdaki kâsede ise saatlerce yüzeyde duruyor, çünkü o beyaz sıvı kimi çekimlerde süt değil, beyaz tutkal. Gıda stilistleriyle fotoğrafçıların kendi anlattığı 14 yöntemi sıraladık, artık pek kullanılmayanı ve doğru çıkmayanı da belirttik.
1. Gevrek kâsesindeki süt, beyaz tutkal olabiliyor.
2. Külahtaki top dondurma çoğu zaman patates püresi.
3. Hamburgerin katlarını kürdan ve karton ayakta tutuyor.
4. Nar gibi kızarmış tavuk fırında çok az kalıyor.
5. Üzümün üstündeki buğulu tabaka talk pudrası.
6. Pasta dilimini dik tutan şey oluklu mukavva.
7. Bardaktaki bitmeyen köpürmenin sırrı antiasit tablet.
8. Izgara çizgileri tek tek, kızgın metalle çiziliyor.
9. Sebze ve meyvenin parlaklığı saç spreyinden gelebiliyor.
10. Kat kat sandviçin arkasında küçük bir iskele duruyor.
11. Pastanın üstündeki krema tıraş köpüğü çıkabiliyor.
12. Çileğin soluk yeri rujla kapatılıyor, ama herkes buna inanmıyor.
13. Uzayan pizza peynirine tutkal katıldığı iddiası doğrulanmadı.
14. Saatlerce erimeyen buz küpleri plastikten.
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