Gerçek süt gevreği birkaç dakikada yumuşatıp dibe çekiyor. Sanat yönetmeni Sandy Suffield, 2016'da NPR'a bunun gevrek çekimlerinde sık kullanılan bir yöntem olduğunu anlatmıştı. Gıda stilisti Nathan Carrabba'ya göre tutkal sütten koyu olduğu için gevrek saatlerce yüzeyde kalıyor. Herkes aynı fikirde değil: Fotoğrafçı Scott Choucino süt markası çekiminde o markanın sütünü kullanmak zorunda olduğunu, gevrek çekiminde de süte krema kattığını söylüyor.