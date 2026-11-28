Elektrikli Isıtıcı Bir Saatte Kaç TL Yakıyor? Soba, Isıtıcı ve Klima Karşılaştırması
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Kış gelince elektrikli ısıtıcıyı açan evlerde fatura, cihazın gücüne ve ne kadar çalıştığına göre şekilleniyor. EPDK'nın 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren tarifesinde konutta 1 kWh elektriğin vergiler dahil bedeli, günlük ortalama 8 kWh'e kadar 3,24 lira, bunun üzerindeki tüketim için 4,86 lira. Bu fiyatla 2.000 watt gücündeki bir elektrikli ısıtıcı ya da soba saatte 6,48 lira tutuyor. Aynı ısıyı ortalama verimle çalışan bir klima yaklaşık 2,36 liraya üretiyor.
Kaynak: NTV, Şarj Rehberim, Şantiye Dergisi
Dirençli ısıtıcılar çektiği elektriğin tamamını ısıya çeviriyor, 2.000 watt'lık cihaz saatte 6,48 liraya geliyor.
Ortalama verimle çalışan klima, aynı ısıyı elektrikli ısıtıcının yarısından azına üretiyor.
Günlük 8 kWh'lik sınır, 2.000 watt'lık ısıtıcıyla dört saatte doluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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