Tek zamanlı tarifede düşük kademe, günlük ortalama 8 kWh'e kadar geçerli. 30 günlük bir faturada bu, ilk 240 kWh'e denk geliyor. Isıtıcı günde 4 saat çalıştığında tek başına 8 kWh'e ulaşıyor. Evin diğer cihazları da eklenince tüketimin bir bölümü 4,86 liralık yüksek kademeden hesaplanıyor ve aynı ısıtıcının saatlik maliyeti 9,72 liraya çıkıyor.

Klima aynı ısıyı saatte yaklaşık 0,73 kWh ile verdiği için günlük 8 kWh'lik sınıra ulaşması yaklaşık 11 saat sürüyor. Yani ısınma için hangi cihazın seçildiği, faturanın hangi kademeden hesaplanacağını da belirliyor.