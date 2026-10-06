Doğalgaz Faturasını Etkileyen Kombi Ayarları: Petek ve Sıcak Su Kaç Derecede Olmalı?
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Kış yaklaşırken kombiler de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak özellikle yoğuşmalı kombilerde daha yüksek sıcaklık, daha sıcak bir ev değil, daha düşük verim anlamına gelebiliyor. Kombi üreticisi Viessmann Türkiye'nin önerilerine göre petek, sıcak su ve oda sıcaklığı için ayarlarınızı gözden geçirmenin birkaç basit yolu var. Gelin detayları birlikte öğrenelim…
Kaynak: Viessmann Türkiye: Yoğuşmalı kazan sıcaklığı | Viessmann Türkiye: Kullanım suyu ve ECO modu
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Yoğuşmalı kombi neden düşük sıcaklıkta çalışmalı?
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Petek suyu için önerilen sıcaklık nedir?
Sıcak su ayarı kaç derece olmalı?
ECO modu ne işe yarıyor?
Oda sıcaklığı kaç derece olmalı?
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Ayar yapmadan önce nelere dikkat etmeli?
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