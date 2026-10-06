article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Doğalgaz Faturasını Etkileyen Kombi Ayarları: Petek ve Sıcak Su Kaç Derecede Olmalı?

Doğalgaz Faturasını Etkileyen Kombi Ayarları: Petek ve Sıcak Su Kaç Derecede Olmalı?

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kış yaklaşırken kombiler de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak özellikle yoğuşmalı kombilerde daha yüksek sıcaklık, daha sıcak bir ev değil, daha düşük verim anlamına gelebiliyor. Kombi üreticisi Viessmann Türkiye'nin önerilerine göre petek, sıcak su ve oda sıcaklığı için ayarlarınızı gözden geçirmenin birkaç basit yolu var. Gelin detayları birlikte öğrenelim…

Kaynak: Viessmann Türkiye: Yoğuşmalı kazan sıcaklığı | Viessmann Türkiye: Kullanım suyu ve ECO modu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoğuşmalı kombi neden düşük sıcaklıkta çalışmalı?

Yoğuşmalı kombi neden düşük sıcaklıkta çalışmalı?

Yoğuşmalı kombinin avantajı, egzoz gazındaki su buharını yoğuşturup bundan ek ısı elde etmesi. Bu yoğuşma, sisteme geri dönen suyun sıcaklığı yaklaşık 55 derecenin altına indiğinde gerçekleşiyor. Yani cihaz ne kadar düşük sıcaklıkta çalışırsa bu avantajı o kadar çok kullanıyor.

Tavsiyelere göre çıkış sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmek kazanın verimliliğini yaklaşık yüzde 10 ila 20 oranında düşürebiliyor. Enerji maliyeti de bu yüzden artıyor.

Petek suyu için önerilen sıcaklık nedir?

Petek suyu için önerilen sıcaklık nedir?

Yoğuşmalı kombilerde petek devresi için 55 derece civarı öneriliyor. Evi hızlı ısıtmak için dereceyi yükseltmek yerine, kombiyi düşük sıcaklıkta daha uzun süre çalıştırmak yoğuşmalı sistemlerde daha verimli sonuç veriyor.

Bunun her ev için aynı sonucu vermeyeceğini de unutmamak gerekir. Binanın yalıtımı, radyatörlerin boyutu ve dış hava durumu gibi etkenler gereken sıcaklığı değiştirebilir.

Sıcak su ayarı kaç derece olmalı?

Sıcak su ayarı kaç derece olmalı?

Musluktan akan kullanım suyu için de teorik olarak 40 ile 50 derece arasını yeterli bulunuyor. Bu aralığın içinde kendi tercihinize göre birkaç deneme yaparak size en uygun sıcaklığı bulabilirsiniz.

Hem doğalgaz tüketimi hem de güvenlik açısından, sıcak suyu gereğinden yüksek ayarlamamak daha doğru bir tercih.

ECO modu ne işe yarıyor?

ECO modu ne işe yarıyor?

ECO modu kapalıyken kombi, musluğu açtığınız ilk saniyede sıcak su verebilmek için sürekli hazır bekliyor. ECO modu açıkken ise cihaz yalnızca siz sıcak su istediğinizde devreye giriyor, bu yüzden suyun ısınması biraz daha uzun sürüyor.

Sıcak suyu çok sık kullanıyorsanız modu kapalı tutmak, nadiren kullanıyorsanız açık tutmak mantıklı. Viessmann, kullanımı seyrek evlerde ECO modunun açık olmasını öneriyor.

Oda sıcaklığı kaç derece olmalı?

Oda sıcaklığı kaç derece olmalı?

Oda sıcaklığı için 18 ile 21 derece arasını, yatak odası için ise 16 ile 18 dereceyi öneriliyor. Termostatı daha yükseğe ayarlamak yerine ev içinde kalın çorap giymek ve üzerinize bir battaniye almak da önerilen tasarruf yollarından.

Hava soğudukça ayarları sürekli artırmak yerine bir kez doğru dereceyi bulup ona sadık kalmak, hem konforu hem faturayı dengede tutuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayar yapmadan önce nelere dikkat etmeli?

Ayar yapmadan önce nelere dikkat etmeli?

Kombi ayarlarını değiştirmeden önce cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Kombinizin yoğuşmalı olup olmadığını ve üreticinin sınır değerlerini oradan öğrenebilirsiniz. Emin olmadığınız bir ayar için yetkili servise danışmak en güvenlisi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın