Doğalgaz Faturasını Etkileyen Kombi Ayarları: Petek ve Sıcak Su Kaç Derecede Olmalı?

Yoğuşmalı kombinin avantajı, egzoz gazındaki su buharını yoğuşturup bundan ek ısı elde etmesi. Bu yoğuşma, sisteme geri dönen suyun sıcaklığı yaklaşık 55 derecenin altına indiğinde gerçekleşiyor. Yani cihaz ne kadar düşük sıcaklıkta çalışırsa bu avantajı o kadar çok kullanıyor.

Tavsiyelere göre çıkış sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmek kazanın verimliliğini yaklaşık yüzde 10 ila 20 oranında düşürebiliyor. Enerji maliyeti de bu yüzden artıyor.