Kış Gelmeden Peteklerde Bu Kontrolü Yapın: Faturayı Gereksiz Yere Artırabilir
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Peteğin üstü soğuk kalıyorsa içinde hava olabilir
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Petek havası nasıl alınır?
Peteğin altı soğuksa sorun farklı olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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