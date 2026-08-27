Kış Gelmeden Peteklerde Bu Kontrolü Yapın: Faturayı Gereksiz Yere Artırabilir

Peteğin üstü yerine alt bölümü soğuk kalıyorsa sorun çoğunlukla hava değil, sistemde biriken tortu veya çamurlaşma olabilir. Böyle bir durumda yalnızca hava alma işlemi peteğin yeniden düzgün ısınmasını sağlamayabilir.

Peteklerin sürekli hava yapması, kombi basıncının sık sık düşmesi veya vanadan su sızması da sistemde başka bir problem bulunduğunu gösterebilir. İşlem konusunda tereddüt yaşayanların ve sorun devam edenlerin yetkili servise ya da uzman bir ısıtma teknisyenine başvurması gerekiyor.