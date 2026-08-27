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Kış Gelmeden Peteklerde Bu Kontrolü Yapın: Faturayı Gereksiz Yere Artırabilir

Kış Gelmeden Peteklerde Bu Kontrolü Yapın: Faturayı Gereksiz Yere Artırabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 13:46
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Havaların soğumasıyla birlikte kombisini yeniden çalıştırmaya hazırlananlara önemli bir bakım uyarısı yapıldı. Peteklerde biriken hava, sıcak suyun düzgün dolaşmasını engelleyerek odaların geç ısınmasına ve sistemin gereğinden uzun çalışmasına neden olabiliyor.

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Peteğin üstü soğuk kalıyorsa içinde hava olabilir

Peteğin üstü soğuk kalıyorsa içinde hava olabilir

Uzmanlara göre peteklerin üst tarafının soğuk, alt tarafının sıcak kalması genellikle sistemde sıkışan havaya işaret ediyor. Isıtma açıldığında peteklerden gelen şırıltı, tıkırtı veya fokurdama benzeri sesler de aynı sorunun belirtileri arasında bulunuyor.

Petek içinde biriken hava, sıcak suyun bütün yüzeye yayılmasını engelliyor. Odayı istenen sıcaklığa ulaştırmak için kombinin daha uzun süre çalışması gerekebildiğinden enerji tüketimi artabiliyor. Bu nedenle ısıtma sezonu başlamadan önce peteklerin kontrol edilmesi öneriliyor.

Petek havası nasıl alınır?

Petek havası nasıl alınır?

İşleme başlamadan önce kullanılan kombinin ve peteğin üretici talimatları kontrol edilmeli. Temel uygulama adımları şöyle:

  • Önce ısıtmayı kısa süre çalıştırarak hangi peteklerin üst kısmının soğuk kaldığını belirleyin.

  • Kombiyi ve ısıtma sistemini kapatın. Peteklerin ve boruların tamamen soğumasını bekleyin.

  • Peteğin üst köşesinde bulunan hava alma vanasının altına suyu toplamak için küçük bir kap yerleştirin. Duvarı ve zemini korumak için bez veya havlu bulundurun.

  • Petek anahtarını vanaya takarak yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Vanayı tamamen çıkarmayın.

  • Hava çıkarken duyulan tıslama sesinin kesilmesini bekleyin. Vanadan kesintisiz su gelmeye başladığında içerideki hava boşalmış demektir.

  • Vanayı saat yönünde çevirerek kapatın ancak mekanizmaya zarar verecek kadar sıkmayın.

  • Gerekli diğer peteklerde aynı işlemi uygulayın. Ardından kombinin basınç göstergesini kontrol ederek cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen aralıkta bulunduğundan emin olun.

Peteğin altı soğuksa sorun farklı olabilir

Peteğin altı soğuksa sorun farklı olabilir

Peteğin üstü yerine alt bölümü soğuk kalıyorsa sorun çoğunlukla hava değil, sistemde biriken tortu veya çamurlaşma olabilir. Böyle bir durumda yalnızca hava alma işlemi peteğin yeniden düzgün ısınmasını sağlamayabilir.

Peteklerin sürekli hava yapması, kombi basıncının sık sık düşmesi veya vanadan su sızması da sistemde başka bir problem bulunduğunu gösterebilir. İşlem konusunda tereddüt yaşayanların ve sorun devam edenlerin yetkili servise ya da uzman bir ısıtma teknisyenine başvurması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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