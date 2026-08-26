Hiç Gitmediği Otele 40 Yıl Boyunca Her Gün Aynı Mektubu Gönderen Adam

Otel çalışanları, Japonya’dan gönderilen renkli zarfların en az haftada bir, bazı dönemlerde ise neredeyse her gün ulaştığını belirtti. Kırk kelimeyi dahi bulmayan İngilizce mektuplarda Kaor, çalışanların nasıl olduğunu ve Volendam’daki havayı soruyor; kendisine gönderilen bilgiler için teşekkür ediyordu.

Çalışanlar başlangıçta mektuplara cevap verip göndericiyi tanımaya çalıştı. Ancak sorularına karşılık yine aynı kısa metinlerle karşılaşınca mektupları biriktirmeye başladılar. El yazısındaki küçük farklılıklar, her mektubun ayrı ayrı kaleme alındığını gösteriyordu.