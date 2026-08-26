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Hiç Gitmediği Otele 40 Yıl Boyunca Her Gün Aynı Mektubu Gönderen Adam

Hiç Gitmediği Otele 40 Yıl Boyunca Her Gün Aynı Mektubu Gönderen Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 18:30
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Japonya’da yaşayan ve Bay Kaor olarak tanınan adam, Hollanda’nın Volendam kasabasındaki Hotel Spaander’a yaklaşık 40 yıl boyunca benzer içerikte mektuplar gönderdi. Oteli hiç ziyaret etmeyen Kaor’un mektuplarında hava durumunu sorması ve çalışanlara selam iletmesi yıllarca gizemini korudu.

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Mektupların tamamında neredeyse aynı şeyleri yazdı

Mektupların tamamında neredeyse aynı şeyleri yazdı

Otel çalışanları, Japonya’dan gönderilen renkli zarfların en az haftada bir, bazı dönemlerde ise neredeyse her gün ulaştığını belirtti. Kırk kelimeyi dahi bulmayan İngilizce mektuplarda Kaor, çalışanların nasıl olduğunu ve Volendam’daki havayı soruyor; kendisine gönderilen bilgiler için teşekkür ediyordu.

Çalışanlar başlangıçta mektuplara cevap verip göndericiyi tanımaya çalıştı. Ancak sorularına karşılık yine aynı kısa metinlerle karşılaşınca mektupları biriktirmeye başladılar. El yazısındaki küçük farklılıklar, her mektubun ayrı ayrı kaleme alındığını gösteriyordu.

Gizemli mektup yazarını bulmak için Japonya’ya gittiler

Gizemli mektup yazarını bulmak için Japonya’ya gittiler

Yazar Lex Boon, yıllardır devam eden yazışmaların ardındaki kişiyi bulmak için araştırma başlattı. Kaor’un adresine ve telefon numarasına ulaşıldıktan sonra otel yöneticisi, bir tercüman ve ressam Rinus van Hall ile birlikte Japonya’ya gidildi.

Kaor, Hotel Spaander’ı ve Hollanda’yı hiç ziyaret etmediğini, gelecekte gitmeyi de planlamadığını söyledi. Otele duyduğu ilginin doğum gününün ayın 22’sinde olması, Volendam’ın ilk harfi V’nin Latin alfabesindeki 22’nci harf olması ve Hollanda’yla kurduğu çeşitli kişisel çağrışımlarla bağlantılı olduğunu anlattı. Ancak mektup göndermesinin en basit nedeni, bunu yapmaktan hoşlanmasıydı.

Rinus van Hall, buluşmanın ardından Kaor’un portresini çizdi ve eser 2019 yılında Hotel Spaander’a asıldı. Aynı yıl yayımlanan habere göre ziyaretin ardından da mektuplar kesilmedi; otele haftada iki veya üç zarf ulaşmayı sürdürdü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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