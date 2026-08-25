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Kadınlarla Erkeklerin Farklı Diller Konuştuğu Köy: Yine de Birbirlerini Anlıyorlar

Kadınlarla Erkeklerin Farklı Diller Konuştuğu Köy: Yine de Birbirlerini Anlıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 14:12
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Nijerya’nın güneyindeki Ubang topluluğunda kadınlarla erkekler aynı nesne ve eylemler için farklı kelimeler kullanabiliyor. Dışarıdan iki ayrı dil gibi görünen bu sistemde köylüler, karşı cinsin kullandığı kelimeleri konuşmasalar bile kolayca anlayabiliyor.

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Aynı evde farklı kelimelerle konuşuyorlar

Aynı evde farklı kelimelerle konuşuyorlar

Cross River eyaletindeki Ubang’da kadın ve erkeklerin konuşma biçimleri aynı dil bilgisi yapısını paylaşmasına rağmen kelime dağarcığında belirgin farklılıklar gösteriyor. Su, taş, keçi ve bazı günlük eylemler için kullanılan kelimeler konuşanın cinsiyetine göre değişebiliyor.

Bu nedenle Ubang’da tamamen farklı ve karşılıklı anlaşılmayan iki dil konuşulduğunu söylemek doğru değil. Dilbilimciler sistemi, aynı dilin cinsiyete göre ayrılan iki çeşidi olarak değerlendiriyor. Kadınlar erkeklerin, erkekler de kadınların kelimelerini anlayabiliyor ancak geleneksel olarak kendi gruplarına ait sözcükleri kullanıyor.

Erkek çocuklar yaklaşık 10 yaşında dil değiştiriyor

Erkek çocuklar yaklaşık 10 yaşında dil değiştiriyor

Çocuklar konuşmayı ilk olarak annelerinden öğrendiği için hayatlarının ilk yıllarında kadınlara ait kelimeleri kullanıyor. Erkek çocukların yaklaşık 10 veya 11 yaşından itibaren babaları ve köydeki diğer erkeklerle daha fazla zaman geçirerek erkeklere özgü kelime dağarcığına geçtiği belirtiliyor. Geçişin ergenlik döneminde büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

Dilin nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Yerel anlatılardan birine göre Tanrı, Ubang halkına kadınlar ve erkekler için iki ayrı konuşma biçimi verdi ancak dünyadaki diğer topluluklara dağıtacak yeterli dil kalmadığı için uygulamayı burada durdurdu. Araştırmacılar ise sistemin toplumsal rollerle birlikte yüzyıllar içinde gelişmiş olabileceğini düşünüyor.

İngilizce, Nijerya Pidgin dili, şehirleşme ve gençlerin köyden ayrılması bu sıra dışı dil geleneğini tehdit ediyor. Güncel çalışmalar, kelimelerin sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesini ve iki konuşma biçiminin sözlüğünün hazırlanmasını öneriyor. Aksi halde Ubang’ın en belirgin kültürel özelliklerinden birinin birkaç kuşak içinde zayıflayabileceği belirtiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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