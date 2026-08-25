Kadınlarla Erkeklerin Farklı Diller Konuştuğu Köy: Yine de Birbirlerini Anlıyorlar

Cross River eyaletindeki Ubang’da kadın ve erkeklerin konuşma biçimleri aynı dil bilgisi yapısını paylaşmasına rağmen kelime dağarcığında belirgin farklılıklar gösteriyor. Su, taş, keçi ve bazı günlük eylemler için kullanılan kelimeler konuşanın cinsiyetine göre değişebiliyor.

Bu nedenle Ubang’da tamamen farklı ve karşılıklı anlaşılmayan iki dil konuşulduğunu söylemek doğru değil. Dilbilimciler sistemi, aynı dilin cinsiyete göre ayrılan iki çeşidi olarak değerlendiriyor. Kadınlar erkeklerin, erkekler de kadınların kelimelerini anlayabiliyor ancak geleneksel olarak kendi gruplarına ait sözcükleri kullanıyor.