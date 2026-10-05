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Havalimanında Yırtıcı Kuşları Uçurmaya Başladılar: Görevleri Güvenliği Sağlamak

Havalimanında Yırtıcı Kuşları Uçurmaya Başladılar: Görevleri Güvenliği Sağlamak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 18:52
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Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Chapelco Havalimanı'nda uçuşların güvenliği için eğitimli yırtıcı kuşlardan yararlanılıyor. Pistin üzerinde uçurulan doğan ve şahinler, uçuşları tehlikeye atabilecek diğer kuşları bölgeden uzaklaştırıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Havalimanı çevresindeki kuşlar özellikle kalkış ve iniş anlarında sorun yaratıyor.

Havalimanı çevresindeki kuşlar özellikle kalkış ve iniş anlarında sorun yaratıyor.

Chapelco'da bu soruna karşı Ocak 2023'ten bu yana binlerce yıllık doğancılık yöntemi kullanılıyor. Eğitimli yırtıcı kuşlar pistin çevresinde uçuruluyor, doğal avcısını gören diğer kuşlar da bölgeden uzaklaşıyor. Bu yöntemde kuşları yakalamaya gerek kalmıyor.

Sistemin başındaki doğancı François de Grossouvre, yırtıcı kuşun bir yere konup beklemesinin hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Grossouvre, kuşun caydırıcı olabilmesi için avlanıyormuş gibi saldırması, kovalaması ve sürekli hareket etmesi gerektiğini anlatıyor.

Ekipte görevleri birbirinden farklı üç yırtıcı kuş bulunuyor.

Ekipte görevleri birbirinden farklı üç yırtıcı kuş bulunuyor.

Ekip; Galileo adlı bir gökdoğan, Cafrune adlı erkek bir aplomado doğanı ve Margot adlı dişi bir şahinden oluşuyor. Her kuşun özellikleri farklı olduğu için hangisinin uçurulacağı, bölgede görülen türlere ve ortam koşullarına göre belirleniyor.

En önemli görev Galileo'da. Gökdoğan, pistin üzerinde uçarak bölgedeki kuşları kaçırıyor. Bu tür önce yükseğe çıkıp ardından hızla aşağı dalarak avlanıyor ve dalış sırasında saatte 300 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.

Kovalanan hayvanlar mevsimden mevsime değişiyor.

Kovalanan hayvanlar mevsimden mevsime değişiyor.

Sonbaharda Patagonya'ya papağan sürüleri akın ediyor. Gökdoğan bu papağanların doğal avcısı olduğu için bir sürü piste girdiğinde Galileo onları kovalayıp uzaklaştırıyor.

Cafrune ve Margot ise mevsime göre diğer türlerin kontrolünde görev alıyor. Kış sonunda ve yaz boyunca ördekler, kızkuşları, bıldırcınlar ve tavşanlar kontrol altında tutuluyor. Uçuş alanındaki tavşanlarla ise Margot ilgileniyor.

Yırtıcı kuşlarla kuş kontrolü dünyanın pek çok sivil ve askeri havalimanında kullanılıyor.

Yırtıcı kuşlarla kuş kontrolü dünyanın pek çok sivil ve askeri havalimanında kullanılıyor.

Örnekler arasında İspanya'daki Madrid Barajas Havalimanı ve Fransa'daki Villacoublay askeri üssü bulunuyor. Chapelco'daki kuşlar ise her gün görev yapıyor.

Ekibin başındaki Grossouvre'un hayvanlarla ilgili deneyimi de yıllara dayanıyor. Fransa doğumlu doğancı, Patagonya'ya gelmeden önce 20 yıl boyunca Afrika'nın farklı ülkelerinde safari rehberi olarak çalıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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