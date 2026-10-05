Havalimanında Yırtıcı Kuşları Uçurmaya Başladılar: Görevleri Güvenliği Sağlamak

Ekip; Galileo adlı bir gökdoğan, Cafrune adlı erkek bir aplomado doğanı ve Margot adlı dişi bir şahinden oluşuyor. Her kuşun özellikleri farklı olduğu için hangisinin uçurulacağı, bölgede görülen türlere ve ortam koşullarına göre belirleniyor.

En önemli görev Galileo'da. Gökdoğan, pistin üzerinde uçarak bölgedeki kuşları kaçırıyor. Bu tür önce yükseğe çıkıp ardından hızla aşağı dalarak avlanıyor ve dalış sırasında saatte 300 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.