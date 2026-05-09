article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sürü Halinde Uçan Kuşlar Nasıl Oluyor da Asla Çarpışmıyor?

Sürü Halinde Uçan Kuşlar Nasıl Oluyor da Asla Çarpışmıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 13:01

Gökyüzünde binlerce kuşun sanki tek bir organizma gibi hareket ettiğini gördüğünüzde, bu mükemmel koordinasyonun arkasında hangi sırların yattığını hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları onlarca yıldır bu büyülü dansın matematiksel sırlarını çözmeye çalışıyor ve şaşırtıcı bulgulara ulaşıyorlar!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boids Modelinin Devrimci Keşfi: Karmaşıklığın Ardındaki Basitlik

Boids Modelinin Devrimci Keşfi: Karmaşıklığın Ardındaki Basitlik

1986 yılında bilgisayar bilimci Craig Reynolds, doğadaki kuş sürülerinin hareketini simüle eden 'Boids' adlı çığır açan modelini geliştirdi. Reynolds'un keşfi, en karmaşık görünen kolektif hareketlerin aslında sadece üç basit kuralla açıklanabileceğini ortaya koydu: ayrılma (komşulardan minimum mesafe koruma), hizalanma (çevredeki kuşlarla aynı yönde gitme) ve uyum (grubun merkezine doğru hareket etme). 

Princeton Üniversitesi'nden kolektif davranış uzmanı Profesör Iain Couzin, bu alanda yürüttüğü öncü araştırmalarla Reynolds'un modelinin doğadaki karşılığını detaylı şekilde inceledi. Couzin'in çalışmaları, her kuşun sadece 6-7 yakın komşusuna odaklandığını ve bu yerel etkileşimlerden küresel bir düzenin ortaya çıktığını kanıtladı.

Sığırcıkların Murmuration Fenomeni: Doğanın En Büyülü Gösterisi

Sığırcıkların Murmuration Fenomeni: Doğanın En Büyülü Gösterisi

Özellikle sığırcıkların oluşturduğu 'murmuration' olarak bilinen dev bulut formasyonları, bu basit kuralların en güzel örneklerini sunar. Oxford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı ölçümler, 300.000'e kadar sığırcığın oluşturduğu bu formasyonlarda bilgi akışının saniyede 90 metre hızla yayıldığını gösterdi. 

Bu formasyonlar, avcılardan korunma amacıyla evrimleşmiş ve her birey sadece komşularına odaklanarak tüm grubun güvenliğine katkıda bulunuyor. Kaos teorisinin temel prensiplerini yansıtan bu sistem, 'emergence' yani ortaya çıkış fenomeninin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kendi Kendine Organizasyonun Bilimi: Merkeziyetsiz Kontrol

Bu kuş sürülerindeki düzen, herhangi bir merkezi komuta sistemi olmadan gerçekleşiyor. Santa Fe Enstitüsü'ndeki karmaşıklık bilimi araştırmacıları, bu tip kendi kendine organizasyon sistemlerinin sadece kuşlarda değil, balık sürülerinden insan kalabalıklarına kadar pek çok alanda görüldüğünü belirtiyor.

Modern bilim, Reynolds'un 1986'daki basit modelinin doğanın en temel işleyiş prensiplerinden birini yakaladığını kanıtlıyor. Yerel etkileşimlerden doğan küresel düzen, hem biyolojik sistemleri anlamamızı derinleştiriyor hem de yapay zeka ve robotik alanlarında yeni ufuklar açıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın