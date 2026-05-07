Sanki Ölüm Köprüsü: Karşıdan Karşıya Geçmek Her Yiğidin Harcı Değil!

Giresun’un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu Deresi üzerindeki çürük asma köprüler halkın yaşamını riske atıyor. Alternatif geçiş güzergahı olmayan köy sakinleri, köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, kendisini bildi bileli aynı çileyi çektiklerini ifade ediyor ve köprünün hayati risk oluşturduğunu belirtiyor.

Bu köprüde yıllardır mücadele veriyoruz ama sonuç alamadık. Engelli çocuğum var, okula gidip gelirken büyük zorluk yaşıyoruz. Kendim bu köprüden düştüm, yaralandım. Sel suları yüksek olmadığı için boğulmaktan kurtuldum. Annemin cenazesini bile tabutla köprüden geçiremediğimiz için dereden taşımak zorunda kaldık.'