Sanki Ölüm Köprüsü: Karşıdan Karşıya Geçmek Her Yiğidin Harcı Değil!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:37

Giresun’da Pazarsuyu Deresi üzerindeki çürük asma köprüler, hala kullanılmaya devam ediyor. Zorunluluktan dolayı köprüden geçen vatandaşlar, her gün ölüm riskiyle karşı karşıya geliyor. Kısacası bu köprülerden geçmek büyük cesaret istiyor!

Yıllardır yenilenmeyen asma köprüler, sel sularının etkisiyle daha da riskli hale geldi.

Giresun’un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu Deresi üzerindeki çürük asma köprüler halkın yaşamını riske atıyor. Alternatif geçiş güzergahı olmayan köy sakinleri, köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Yeşilhisar köyü sakinlerinden Mecit Baş, kendisini bildi bileli aynı çileyi çektiklerini ifade ediyor ve köprünün hayati risk oluşturduğunu belirtiyor.

Bu köprüde yıllardır mücadele veriyoruz ama sonuç alamadık. Engelli çocuğum var, okula gidip gelirken büyük zorluk yaşıyoruz. Kendim bu köprüden düştüm, yaralandım. Sel suları yüksek olmadığı için boğulmaktan kurtuldum. Annemin cenazesini bile tabutla köprüden geçiremediğimiz için dereden taşımak zorunda kaldık.'

Çelik teller üzerinde, çürümüş tahtalar...

Baş, 'Çelik teller üzerinde, çürümüş tahtalarla karşıya geçiyoruz. Dere taştığında tamamen mahsur kalıyoruz. Ne köye ulaşabiliyoruz ne de ilçe merkezine gidip temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Sel suları yükseldiğinde yoldaysak eve geçemiyoruz, evdeysek yola ulaşamıyoruz. Evimizde yangın çıktı, evimiz yandı itfaiye gelemedi' diyor. 

'Hatta engelli bir vatandaşımız var, köprüyü kullanmak zorunda kalıyor ve sık sık köprüden düşme vakaları yaşanıyor. Aynı köprüde geçmişte can kayıpları dahi oldu. Ancak vatandaşlar olarak sel sularına rağmen kullanmaya devam ediyoruz ve her an yıkılma riski taşıyan ahşap asma köprülerimizin yapılmasını istiyoruz.'

"Araba geçecek beton köprüler değil, can güvenliğimizi sağlayacak yaya köprüleri istiyoruz."

Yerel halkın bu derdine en yakın zamanda bir çözüm bulunması bekleniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
