Canan Karatay En Sağlıklı Türk Yemeğini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 23:29

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay,  'sağlıklı beslenme' deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biri. Yaptığı açıklamalarla yakından takip edilen Karatay, ezber bozan tavsiyelerine bir yenisini daha ekledi.Türk mutfağına dair konuşan Karatay, en sağlıklı Türk yemeğini de açıkladı.

Peki en sağlıklı Türk yemeği hangisi?

Sağlıklı beslenmeye dair yaptığı önerilerle tanınan Canan Karatay, son olarak doğru pişirme yöntemleri tercih edildiğinde bazı geleneksel yemeklerin dengeli bir beslenme içinde yer alabileceğinin altını çizdi. Canan Karatay'a göre doğru pişirilme yöntemleri uygulandığında 'sağlıksız' gibi görünen yemekler bile sağlıklı olabiliyor.

Canan Karatay, en sağlıklı Türk yemeğinin 'içli köfte' olduğunu açıkladı. İçli köfte, içindeki bulgur, et, yağ ve ceviz gibi bileşenler sayesinde dengeli bir yapı oluşturabiliyor.

Ancak içli köfteyi hazırlama şekliniz çok önemli!

Karatay, içli köftenin kızartılarak değil haşlanarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. Karatay, Anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş içeriklere dayanan yapısının önemine vurgu yapıyor. Ancak bir yemeğin sağlık açısından değerlendirilmesinde yalnızca içerik değil, pişirme yöntemi de oldukça belirleyici! Kızartma gibi yöntemler kalori ve yağ oranını artırırken, haşlama veya fırınlama gibi teknikler daha dengeli sonuçlar ortaya koyabiliyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
