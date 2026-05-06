Mutfaktaki En Büyük Dertlerden Birine Alüminyum Folyo Çözümü!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 17:27

Mutfakta en sık kirlenen alanlardan biri hiç şüphesiz çekmeceler. Sık sık bir şeyler aldığımız, yiyeceklerimizi sakladığımız çekmeceler hem çabuk kirleniyor hem de kış aylarında nemlenebiliyor. Dolayısıyla sürekli temizlemek gerekiyor. Neyse ki mutfağımızdaki basit bir malzemeyle bunu engellemek mümkün!

Alüminyum folyo hem çekmecenin nemini alıyor hem de temizliği kolaylaştırıyor.

Mutfak çekmecelerinin nemlenmesini önlemek için en basit yöntem: Alüminyum folyo!

Çekmecelerin içinde oluşan nem zamanla hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına neden oluyor. Özellikle kış aylarında nemlenen dolap içlerini düzenli olarak temizlemek gerekiyor. Neyse ki bunu engellemek için basit yöntem de mutfağımızda gizli.

Alüminyum folyo, çekmece içlerine serildiği zaman koruyucu bir katman görevi görüyor. Böylece nemin yüzeye işlemesini engelliyor. Mutfak gereçleri temiz bir ortamda kalmış oluyor, çekmecelerde saklanan baharatlar ve diğer yiyecekler nemlenmiyor!

Çekmeceler genellikle baharatların konulduğu yerler oluyor. Dolayısıyla çekmece içerisine minik kırıntılar dökülebiliyor. Baharatalar, yağlı olduğu için çekmece tabanına yapışabiliyor ve temizliği de zorlaşıyor. Alüminyum folyo hem çekmece içindeki nemi çekiyor hem de temizliği kolaylaştırıyor. 

Yapışkanlı alüminyum veya PVC folyolar, kolay temizlenebilir özellikleri sayesinde dolap içi ömrünü uzatıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
