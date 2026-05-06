Bu Kasabada İnsanlar Evlerini Toprağın Altına Kuruyor

Bölge özellikle opal madenciliğiyle tanınıyor. Resmi kaynaklara göre Coober Pedy, yakın çevresindeki Andamooka ve Mintabie ile dünya opal üretiminin büyük bölümünü karşılayan bir merkez olarak öne çıkıyor. Kasabanın adı 1920’de resmileşmiş ve yerel bir ifadeden gelerek 'beyaz adamın deliği' anlamıyla anılır hale gelmiş.

Burada yaşamı sıra dışı yapan şey ise evlerin 'dugout' adı verilen yer altı yapılardan oluşması. Yaz aylarında yüzeyde hava çok sıcak olabildiği için insanlar toprağın altındaki daha serin ortamı kullanmaya başlamış. İlk bakışta maden galerisi gibi görünen bu alanlar, zamanla yatak odası, mutfak, salon ve hatta otel odalarına dönüşmüş.