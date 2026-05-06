article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Kasabada İnsanlar Evlerini Toprağın Altına Kuruyor

Bu Kasabada İnsanlar Evlerini Toprağın Altına Kuruyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 16:51

Avustralya’da öyle bir kasaba var ki sokaktan bakınca hayatın büyük kısmı görünmüyor. Çünkü evlerin önemli bir bölümü toprağın altında. Coober Pedy, sıcakla baş etmenin en ilginç yollarından birini bulmuş. Üstelik bu tercih turistik bir gösteri değil. Kasabanın tarihi doğrudan opal madenciliğine dayanıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coober Pedy, Güney Avustralya’nın kurak iç bölgelerinde yer alıyor.

Coober Pedy, Güney Avustralya’nın kurak iç bölgelerinde yer alıyor.

Bölge özellikle opal madenciliğiyle tanınıyor. Resmi kaynaklara göre Coober Pedy, yakın çevresindeki Andamooka ve Mintabie ile dünya opal üretiminin büyük bölümünü karşılayan bir merkez olarak öne çıkıyor. Kasabanın adı 1920’de resmileşmiş ve yerel bir ifadeden gelerek 'beyaz adamın deliği' anlamıyla anılır hale gelmiş.

Burada yaşamı sıra dışı yapan şey ise evlerin 'dugout' adı verilen yer altı yapılardan oluşması. Yaz aylarında yüzeyde hava çok sıcak olabildiği için insanlar toprağın altındaki daha serin ortamı kullanmaya başlamış. İlk bakışta maden galerisi gibi görünen bu alanlar, zamanla yatak odası, mutfak, salon ve hatta otel odalarına dönüşmüş.

Coober Pedy’de yer altı sadece barınmak için kullanılmıyor.

Coober Pedy’de yer altı sadece barınmak için kullanılmıyor.

Kasabada yer altı otelleri, kiliseler, müzeler ve dükkanlar da bulunuyor. Yani ziyaretçiler için burası klasik bir kasaba gezisinden çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Dışarıdan bakıldığında sade görünen bir kapı, içeride geniş bir yaşam alanına açılabiliyor.

Bu yapılar aynı zamanda bölgenin sert iklimine karşı pratik bir çözüm. Yer altındaki sıcaklık daha dengeli kaldığı için soğutma ihtiyacı azalıyor. Coober Pedy’nin ilginç tarafı da tam burada başlıyor. İnsanlar doğaya karşı büyük binalar dikmek yerine, yaşadıkları coğrafyanın içine yerleşmiş gibi görünüyor.

Coober Pedy’nin hikayesi opal olmadan anlatılamaz.

Coober Pedy’nin hikayesi opal olmadan anlatılamaz.

Bölgede opal bulunması, kasabanın gelişmesinin temel nedeni oldu. Maden işçileri önce taşın peşinden geldi, sonra sıcakla baş etmek için yer altına indi. Zamanla bu geçici çözüm, kasabanın kimliğine dönüştü.

Bugün Coober Pedy, hem madencilik hem de turizmle anılıyor. İnsanlar buraya yalnızca opal almak için değil, yer altında kurulmuş bu sıra dışı yaşamı görmek için de gidiyor. Dünyada birçok kasaba madenle büyüdü ama çok azı Coober Pedy kadar kendi coğrafyasına benzemeyi başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın