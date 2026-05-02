70 Metre Yükseklikte Dağların Üstüne Yol İnşa Ettiler!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 16:00

Brezilya’da yer alan Rodovia dos Imigrantes, mühendislik dünyasında sık sık örnek gösterilen projeler arasında bulunuyor. São Paulo ile sahil şehirlerini birbirine bağlayan hat, zorlu coğrafyaya rağmen dikkat çeken çözümler sunuyor. Dağlık alanlardan geçen güzergâh, dev viyadükler ve uzun tünellerle şekillenmiş durumda.

Dağların üstünde ilerleyen yol gibi görünüyor ama arkasında ciddi mühendislik var

Rodovia dos Imigrantes, yaklaşık 58,5 kilometrelik uzunluğuyla São Paulo metropol bölgesini sahil hattına bağlıyor. Özellikle Serra do Mar geçişi, projenin en dikkat çeken kısmı olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik dağlık kesitte yol, yer yer 70 metreyi bulan viyadükler üzerinde ilerliyor.

Geniş ve yumuşak virajlar sayesinde sürüş daha kontrollü hale geliyor. Yoğun sis ve yağışın sık görüldüğü bölgede, keskin dönüşlerden kaçınılması güvenliği ciddi şekilde artırıyor. Eğim dengesi korunarak araçların zorlanmadan ilerlemesi sağlanıyor. Yukarıdan bakıldığında ise gri beton şerit, yemyeşil ormanın üzerinde süzülüyormuş hissi yaratıyor.

Sadece yol değil, başlı başına teknoloji ve güvenlik sistemi kurulmuş durumda

Güzergah boyunca kameralar, değişken mesaj panoları ve meteoroloji istasyonları aktif şekilde çalışıyor. Sürücüler anlık olarak hava durumu ve görüş mesafesi hakkında bilgilendiriliyor. Görüş ciddi şekilde düştüğünde ise “konvoy sistemi” devreye giriyor ve araçlar kontrollü şekilde ilerletiliyor.

Tüneller de en az viyadükler kadar dikkat çekiyor. Tüm hat boyunca 14 farklı tünel bulunuyor ve bazı bölümler kilometrelerce dağın içinden geçiyor. Yeni yapılan güney hattında tünel uzunlukları toplamda 8 kilometreyi aşıyor. Planlanan genişleme projelerinde ise 6 kilometreyi aşabilecek dev bir tünel hedefleniyor.

Doğaya zarar vermeden inşa edilmesi en çok konuşulan detaylardan biri

Projede çevreye verilen zarar minimum seviyede tutulmaya çalışıldı. Viyadük ayakları arasındaki mesafe artırılarak orman içindeki müdahale azaltıldı. Tünel kazılarında kullanılan su arıtıldıktan sonra tekrar doğaya verildi. Bu yaklaşım, uluslararası kuruluşlar tarafından örnek proje olarak gösterilmesini sağladı.

Sürücülerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri de yolculuk deneyimi. Tünelden çıkıp aniden açılan manzara, ardından tekrar dağın içine giren rota, yolculuğu sıradan olmaktan çıkarıyor. Ormanın üstünde ilerliyormuş hissi, özellikle ilk kez geçenler için oldukça etkileyici bulunuyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
