Dünyanın En Gelişmiş Ülkesi Ama Katıra Biniyorlar

Arizona’da, Havasu Kanyonu’nun içinde yer alan Supai, en yakın yola yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yani araba kullanarak ulaşmak mümkün değil. Bölgeye gitmek isteyenler ya saatler süren zorlu yürüyüşü göze alıyor ya da kısa süreli helikopter yolculuğunu tercih ediyor. Dik kayalıklar, dar patikalar ve keskin dönüşlerle dolu yolculuk, köyün neden bu kadar izole kaldığını açıkça gösteriyor.

Kanyona inildikçe manzara tamamen değişiyor. Çorak görüntü yerini yemyeşil bitki örtüsüne ve turkuaz renkte akan su kaynaklarına bırakıyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Supai’de araç sesi duyulmuyor.

Ulaşım atlar ve katırlarla sağlanıyor. Evler, küçük işletmeler ve günlük yaşam, doğayla iç içe ilerliyor. Bölge halkı hâlâ kendi dilini konuşuyor, tarım yapıyor ve geleneksel yaşam tarzını sürdürüyor.