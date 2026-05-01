Dünyanın En Gelişmiş Ülkesi Ama Katıra Biniyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 16:16

Grand Canyon her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ancak çoğu kişi o devasa kanyonun içinde bir köy olduğunu bilmiyor. Supai adlı yerleşim, tamamen izole yapısıyla dikkat çekiyor. Buraya ulaşmak için araç yolu bulunmuyor. Ya katıra binmek ya da helikopter kullanmak gerekiyor.

3.000 metre derinlikte gizlenen köyde yaşam tamamen doğaya bağlı ilerliyor.

Arizona’da, Havasu Kanyonu’nun içinde yer alan Supai, en yakın yola yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yani araba kullanarak ulaşmak mümkün değil. Bölgeye gitmek isteyenler ya saatler süren zorlu yürüyüşü göze alıyor ya da kısa süreli helikopter yolculuğunu tercih ediyor. Dik kayalıklar, dar patikalar ve keskin dönüşlerle dolu yolculuk, köyün neden bu kadar izole kaldığını açıkça gösteriyor.

Kanyona inildikçe manzara tamamen değişiyor. Çorak görüntü yerini yemyeşil bitki örtüsüne ve turkuaz renkte akan su kaynaklarına bırakıyor. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Supai’de araç sesi duyulmuyor. 

Ulaşım atlar ve katırlarla sağlanıyor. Evler, küçük işletmeler ve günlük yaşam, doğayla iç içe ilerliyor. Bölge halkı hâlâ kendi dilini konuşuyor, tarım yapıyor ve geleneksel yaşam tarzını sürdürüyor.

Supai’de posta sistemi bile modern dünyadan oldukça farklı işliyor.

ABD’de posta hizmetleri teknolojiyle hız kazanmış olsa da Supai’de durum bambaşka. Köye ulaşım olmadığı için tüm gönderiler katırlarla taşınıyor. Üstelik bu sistem yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Haftanın altı günü, katırlardan oluşan bir kervan kilometrelerce yolu aşarak köye ulaşıyor.

Gönderilerin büyük kısmını mektuplardan çok temel ihtiyaçlar oluşturuyor. Gıda, ilaç ve günlük ürünler katırların sırtında taşınıyor. Yolculuk saatler sürüyor ve oldukça zorlu şartlarda gerçekleşiyor. 

Sabahın erken saatlerinde başlayan süreç, uzun bir iniş ve çıkış rotasıyla tamamlanıyor. Hatta bölgedeki postalar özel “katır damgası” ile gönderiliyor. Bu detay bile köyün ne kadar farklı bir sistemle ilerlediğini gösteriyor.

Turkuaz şelaleler ve binlerce yıllık yaşam kültürü ziyaretçileri büyülüyor.

Supai, yalnızca ulaşım zorluğuyla değil doğasıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki şelaleler yer altından gelen su kaynaklarıyla besleniyor. Kireçtaşı yoğunluğu sayesinde su, turkuaz renkte görünüyor. Bu doğal görüntü, her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Bölgeye gelenler özel izinle giriş yapabiliyor. Konaklamak isteyenler için sınırlı seçenekler bulunuyor. Kamp alanları ve küçük konaklama yerleri dışında geniş turistik tesisler yer almıyor. Yani ziyaret edenler aslında modern dünyadan koparak tamamen farklı bir deneyim yaşıyor.

Yıllar boyunca sel felaketleri ve dış etkiler köyü zorlamış olsa da Supai halkı yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Doğayla kurulan bağ, günlük hayatın merkezinde yer alıyor. Teknolojiden uzak kalan yapı, burayı dünyadaki en farklı yerleşimlerden biri haline getiriyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
