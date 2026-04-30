Denizin Altında Yüzyıllardır Saklanan Kayıp Bir Mezarlık Keşfedildi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:18

İspanyol arkeologlar, Avrupa ile Afrika’yı ayıran dar geçitte dikkat çeken keşfe imza attı. Yüzlerce yıllık geçmişe uzanan batık kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Farklı dönemlere ait gemiler aynı bölgede tespit edildi. Keşif, deniz ticareti ve savaş tarihine ışık tutuyor. Araştırmacılar ise henüz yüzeyin çok az kısmının incelendiğini söylüyor.

Aynı noktada yüzlerce yılın izleri var.

Cebelitarık Boğazı, tarih boyunca en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. İngiltere’den yola çıkan ticaret gemileri, Akdeniz’e ulaşmak isteyen donanmalar ve Orta Doğu’ya ilerleyen seferler aynı dar hattı kullanmak zorunda kaldı. Doğal olarak yoğun trafik, kazaları ve çatışmaları kaçınılmaz hale getirdi.

Roma döneminde balık sosu taşıyan ticaret gemileri, Orta Çağ’da İslam dünyasına ait deniz araçları ve Avrupa imparatorluklarının savaş gemileri aynı rotada ilerledi. Dar alan, güçlü akıntılar ve askeri gerilimler birleşince deniz tabanı adeta tarihsel bir arşive dönüştü.

Sadece batık değil, aynı zamanda hikayeler de bulundu.

Araştırmacılar, 18. yüzyıla ait dikkat çekici bir İspanyol savaş teknesine de ulaştı. Görünüşte sıradan bir balıkçı teknesi gibi tasarlanan araç, yaklaşan düşmanları kandırmak için kullanılıyordu. Yakın mesafeye gelindiğinde gizli toplar devreye giriyor ve saldırı başlıyordu.

Daha küçük keşifler de en az savaş gemileri kadar ilgi çekici. İlk etapta gizli belgeler taşıdığı düşünülen bir kutunun içinden taraklar çıktı. Denizcilerin savaş ve yolculuk arasında kişisel bakımına özen gösterdiği anlaşıldı. Bu tarz detaylar, geçmiş yaşam biçimine dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor.

Asıl sürpriz, keşfedilenlerin sadece başlangıç olması.

Toplamda 151 arkeolojik alan tespit edildi ancak araştırmalar yalnızca 10 metre derinliğe kadar ilerleyebildi. Oysa bölgenin bazı noktaları 400 metreye kadar iniyor. Uzmanlara göre denizin altında hala keşfedilmeyi bekleyen çok daha büyük bir tarih yatıyor.

İklim krizi, liman genişletme çalışmaları ve deniz tabanına yapılan müdahaleler, batıkları ciddi şekilde tehdit ediyor. Araştırmacılar zamanla yarışıyor ve kalıntıları dijital ortama aktarmaya çalışıyor. 3D modellemeler ve sanal deneyimler sayesinde, yok olma riski taşıyan geçmiş kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
