Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti.

İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder.