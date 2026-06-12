Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabul Etti
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Medya patronu ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmede Ilıcalı, İngiliz kulübünün Premier Lig’e yükselme sürecindeki detayları Cumhurbaşkanı’na aktardı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ilıcalı “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 10 numaralı forma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:
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