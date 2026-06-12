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Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabul Etti

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 16:30
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Medya patronu ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Görüşmede Ilıcalı, İngiliz kulübünün Premier Lig’e yükselme sürecindeki detayları Cumhurbaşkanı’na aktardı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ilıcalı “Recep Tayyip Erdoğan” yazılı 10 numaralı forma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti.

İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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