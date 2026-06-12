Dünya Kupası'nın 'Şimdilik' En İlginç Olayı: Shakira'yı Gören Marcelo Benedetto Yayını Terk Etti

Milyonlarca kişinin takip ettiği spor yayınları hazırlıkları sırasında eşine az rastlanır, gülümseten bir olay yaşandı. Usta spor muhabiri Marcelo Benedetto, stadyumda canlı yayın yaptığı esnada arka planda yaşanan bir hareketliliği fark edince bir anda profesyonelliğini bir kenara bıraktı. Ünlü muhabir, kameraya ve izleyicilere aldırmadan aniden kadrajdan çıkarak yürümeye başladı.

Bu ani ayrılışın sebebi, stüdyodaki meslektaşlarının anlattıklarıyla çok geçmeden anlaşıldı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, tam o sırada stadyumda hazırlıkları inceliyordu. Kameramanın ve diğer sunucuların şaşkın ama eğlenen bakışları arasında kalabalığın arasına karışan Benedetto'nun tek bir hedefi vardı; o da ünlü yıldızla bir hatıra fotoğrafı çektirebilmekti. Meslektaşları yayını devralıp durumu izleyicilere aktarırken, 'Öncelikler her zaman değişebilir' yorumuyla olayın neşeli tarafına vurgu yaptılar.

Canlı yayının akışını tamamen unutan ve demir bariyerlerin yanına kadar giden Benedetto, ısrarlı bekleyişi sonucunda hedefine ulaştı. Muhabir, Shakira'nın dikkatini çekerek kendi Instagram hesabı için o çok istediği pozu yakalamayı başardı.