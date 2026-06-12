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Dünya Kupası'nın 'Şimdilik' En İlginç Olayı: Shakira'yı Gören Marcelo Benedetto Yayını Terk Etti

etiket Dünya Kupası'nın 'Şimdilik' En İlginç Olayı: Shakira'yı Gören Marcelo Benedetto Yayını Terk Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 13:08
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Dünya Kupası heyecanı henüz başlamadan turnuvanın en unutulmaz ve eğlenceli anlarından biri ekranlara yansıdı. Ünlü spor muhabiri Marcelo Benedetto, stadyumdaki canlı yayın sırasında dünyaca ünlü yıldız Shakira'yı görünce işini bir kenara bırakıp onunla fotoğraf çektirmeye koşarak izleyenleri şaşırttı.

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Futbol dünyasının nefesleri tutarak beklediği dev organizasyon henüz resmi olarak başlamamışken, şimdiden turnuvanın en çok konuşulacak videolarından biri ortaya çıktı.

Futbol dünyasının nefesleri tutarak beklediği dev organizasyon henüz resmi olarak başlamamışken, şimdiden turnuvanın en çok konuşulacak videolarından biri ortaya çıktı.

Milyonlarca kişinin takip ettiği spor yayınları hazırlıkları sırasında eşine az rastlanır, gülümseten bir olay yaşandı. Usta spor muhabiri Marcelo Benedetto, stadyumda canlı yayın yaptığı esnada arka planda yaşanan bir hareketliliği fark edince bir anda profesyonelliğini bir kenara bıraktı. Ünlü muhabir, kameraya ve izleyicilere aldırmadan aniden kadrajdan çıkarak yürümeye başladı.

Bu ani ayrılışın sebebi, stüdyodaki meslektaşlarının anlattıklarıyla çok geçmeden anlaşıldı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, tam o sırada stadyumda hazırlıkları inceliyordu. Kameramanın ve diğer sunucuların şaşkın ama eğlenen bakışları arasında kalabalığın arasına karışan Benedetto'nun tek bir hedefi vardı; o da ünlü yıldızla bir hatıra fotoğrafı çektirebilmekti. Meslektaşları yayını devralıp durumu izleyicilere aktarırken, 'Öncelikler her zaman değişebilir' yorumuyla olayın neşeli tarafına vurgu yaptılar.

Canlı yayının akışını tamamen unutan ve demir bariyerlerin yanına kadar giden Benedetto, ısrarlı bekleyişi sonucunda hedefine ulaştı. Muhabir, Shakira'nın dikkatini çekerek kendi Instagram hesabı için o çok istediği pozu yakalamayı başardı.

Bu fotoğraf aşkı Marcelo Benedetto ilk olayı değildi.

Bu fotoğraf aşkı Marcelo Benedetto ilk olayı değildi.

Daha önce 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de benzer bir durumu Dua Lipa ile yaşamıştı.

İşte o anların görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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