Dünya Kupası'nın 'Şimdilik' En İlginç Olayı: Shakira'yı Gören Marcelo Benedetto Yayını Terk Etti
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Dünya Kupası heyecanı henüz başlamadan turnuvanın en unutulmaz ve eğlenceli anlarından biri ekranlara yansıdı. Ünlü spor muhabiri Marcelo Benedetto, stadyumdaki canlı yayın sırasında dünyaca ünlü yıldız Shakira'yı görünce işini bir kenara bırakıp onunla fotoğraf çektirmeye koşarak izleyenleri şaşırttı.
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Futbol dünyasının nefesleri tutarak beklediği dev organizasyon henüz resmi olarak başlamamışken, şimdiden turnuvanın en çok konuşulacak videolarından biri ortaya çıktı.
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Bu fotoğraf aşkı Marcelo Benedetto ilk olayı değildi.
İşte o anların görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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