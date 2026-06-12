Canlı Yayında Utandıran Öpücük: Meksikalı Kadın Taraftarın Güney Koreli Gazeteciyi Öptüğü Anlar Viral Oldu

Turnuvanın nabzını tutmak ve yerel halkın coşkusunu kendi ülkesindeki izleyicilere aktarmakla görevlendirilen Güney Koreli bir haber muhabiri, anonsunu gerçekleştirdiği sırada hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kaldı. Kamera önünde görevini ciddiyetle yerine getirmeye çalışan gazeteci, aniden kadraja giren Meksikalı genç bir taraftarın sevgi gösterisinin tam ortasında kaldı. Kadın taraftar, yayının devam etmesine aldırış etmeden muhabirin boynuna sarılarak onu yanağından öptü ve hızla uzaklaştı.

Yaşanan bu sürpriz olay karşısında profesyonel duruşunu bozmamaya gayret eden muhabirin yüzünde oluşan şaşkınlık ve hafif tebessüm, olayın en çok dikkat çeken detayı oldu. Beklenmedik hamle karşısında kısa süreli bir bocalama yaşayan gazetecinin görüntüleri, televizyon yayınından hemen sonra internet dünyasına düştü. Kısa süre içinde sosyal medya platformlarında elden ele dolaşan bu sempatik anlar, farklı ülkelerden binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak viral statüsüne ulaştı.