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Canlı Yayında Utandıran Öpücük: Meksikalı Kadın Taraftarın Güney Koreli Gazeteciyi Öptüğü Anlar Viral Oldu

etiket Canlı Yayında Utandıran Öpücük: Meksikalı Kadın Taraftarın Güney Koreli Gazeteciyi Öptüğü Anlar Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 08:03
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Meksika'da Dünya Kupası atmosferini ekranlara taşımak için canlı yayına bağlanan Güney Koreli bir televizyon muhabiri, coşkulu bir taraftarın beklenmedik öpücüğüyle neye uğradığını şaşırdı. Profesyonelliğini bozmamaya çalışan gazetecinin yaşadığı bu renkli anlar, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca etkileşim aldı.

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Dünya Kupası heyecanının tüm sokakları sardığı Meksika'da, televizyon tarihinin en eğlenceli canlı yayın kazalarından biri yaşandı.

Dünya Kupası heyecanının tüm sokakları sardığı Meksika'da, televizyon tarihinin en eğlenceli canlı yayın kazalarından biri yaşandı.

Turnuvanın nabzını tutmak ve yerel halkın coşkusunu kendi ülkesindeki izleyicilere aktarmakla görevlendirilen Güney Koreli bir haber muhabiri, anonsunu gerçekleştirdiği sırada hiç hesapta olmayan bir durumla karşı karşıya kaldı. Kamera önünde görevini ciddiyetle yerine getirmeye çalışan gazeteci, aniden kadraja giren Meksikalı genç bir taraftarın sevgi gösterisinin tam ortasında kaldı. Kadın taraftar, yayının devam etmesine aldırış etmeden muhabirin boynuna sarılarak onu yanağından öptü ve hızla uzaklaştı.

Yaşanan bu sürpriz olay karşısında profesyonel duruşunu bozmamaya gayret eden muhabirin yüzünde oluşan şaşkınlık ve hafif tebessüm, olayın en çok dikkat çeken detayı oldu. Beklenmedik hamle karşısında kısa süreli bir bocalama yaşayan gazetecinin görüntüleri, televizyon yayınından hemen sonra internet dünyasına düştü. Kısa süre içinde sosyal medya platformlarında elden ele dolaşan bu sempatik anlar, farklı ülkelerden binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak viral statüsüne ulaştı.

İşte tüm dünyada viral olan o anlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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