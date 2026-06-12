Canlı Yayında Utandıran Öpücük: Meksikalı Kadın Taraftarın Güney Koreli Gazeteciyi Öptüğü Anlar Viral Oldu
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Meksika'da Dünya Kupası atmosferini ekranlara taşımak için canlı yayına bağlanan Güney Koreli bir televizyon muhabiri, coşkulu bir taraftarın beklenmedik öpücüğüyle neye uğradığını şaşırdı. Profesyonelliğini bozmamaya çalışan gazetecinin yaşadığı bu renkli anlar, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca etkileşim aldı.
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Dünya Kupası heyecanının tüm sokakları sardığı Meksika'da, televizyon tarihinin en eğlenceli canlı yayın kazalarından biri yaşandı.
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İşte tüm dünyada viral olan o anlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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