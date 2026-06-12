Beşiktaşlı Yıldız Oyuna Girdi, Maçı Kopardı: Dünya Kupası'nda Güney Kore'den Çekya'ya Karşı Müthiş Geri Dönüş

Bu baskı çok geçmeden sonuç verdi ve 67. dakikada sahneye çıkan Hwang In-Beom skora dengeyi getirdi. Bu golden sadece iki dakika sonra ise maçın kaderini değiştiren o kritik oyuncu değişikliği yaşandı. Güney Kore'nin dünyaca ünlü yıldızı Heung Min-Son kenara gelirken, yerine Süper Lig'de Beşiktaş forması terleten Hyeon-Gyu Oh dâhil oldu.

Oyuna girdikten sonra hücum hattına büyük bir hareketlilik getiren Oh, 80. dakikada takımına hayat veren golü kaydetti. Bu şık golle Güney Kore mücadelede 2-1 öne geçerken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Turnuvaya altın değerinde bir galibiyetle başlayan Güney Kore, puanını 3'e çıkararak grupta büyük bir avantaj yakaladı. Çekya ise ilk maçından puansız ayrılarak hayal kırıklığı yarattı. Gruptaki heyecan fırtınası önümüzdeki günlerde de devam edecek. Güney Kore, 19 Haziran'da ev sahibi ülkelerden Meksika ile zorlu bir sınava çıkarken, puan arayışındaki Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile kozlarını paylaşacak.