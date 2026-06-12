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Beşiktaşlı Yıldız Oyuna Girdi, Maçı Kopardı: Dünya Kupası'nda Güney Kore'den Çekya'ya Karşı Müthiş Geri Dönüş

etiket Beşiktaşlı Yıldız Oyuna Girdi, Maçı Kopardı: Dünya Kupası'nda Güney Kore'den Çekya'ya Karşı Müthiş Geri Dönüş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 07:48
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü zorlu mücadelede Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Asya ekibine kritik zaferi getiren gol, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı yıldız Hyeon-Gyu Oh'dan geldi.

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Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu heyecanı, Guadalajara Stadyumu'ndaki nefes kesen bir karşılaşmayla başladı.

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu heyecanı, Guadalajara Stadyumu'ndaki nefes kesen bir karşılaşmayla başladı.

Asya'nın güçlü temsilcisi Güney Kore, ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında sergilediği inanılmaz geri dönüşle Çekya'yı 2-1 devirmeyi başardı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Türkiye'den tanıdığımız bir yüz oldu.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarak kontrollü bir oyun sergiledi ve soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi. İkinci yarıda ise sessizliği bozan taraf Avrupa ekibi oldu. Dakikalar 59'u gösterdiğinde, Çekya'nın tecrübeli ismi Coufal'ın taç atışından gelen akıl dolu pasını iyi değerlendiren kaptan Krejci, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği golün şokunu çabuk atlatan Güney Kore, beraberlik için rakip kalede baskısını artırdı.

Yediği golün şokunu çabuk atlatan Güney Kore, beraberlik için rakip kalede baskısını artırdı.

Bu baskı çok geçmeden sonuç verdi ve 67. dakikada sahneye çıkan Hwang In-Beom skora dengeyi getirdi. Bu golden sadece iki dakika sonra ise maçın kaderini değiştiren o kritik oyuncu değişikliği yaşandı. Güney Kore'nin dünyaca ünlü yıldızı Heung Min-Son kenara gelirken, yerine Süper Lig'de Beşiktaş forması terleten Hyeon-Gyu Oh dâhil oldu.

Oyuna girdikten sonra hücum hattına büyük bir hareketlilik getiren Oh, 80. dakikada takımına hayat veren golü kaydetti. Bu şık golle Güney Kore mücadelede 2-1 öne geçerken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Turnuvaya altın değerinde bir galibiyetle başlayan Güney Kore, puanını 3'e çıkararak grupta büyük bir avantaj yakaladı. Çekya ise ilk maçından puansız ayrılarak hayal kırıklığı yarattı. Gruptaki heyecan fırtınası önümüzdeki günlerde de devam edecek. Güney Kore, 19 Haziran'da ev sahibi ülkelerden Meksika ile zorlu bir sınava çıkarken, puan arayışındaki Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'un ülkesine galibiyeti getiren golü:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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