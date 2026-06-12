Beşiktaşlı Yıldız Oyuna Girdi, Maçı Kopardı: Dünya Kupası'nda Güney Kore'den Çekya'ya Karşı Müthiş Geri Dönüş
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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Güney Kore, geriye düştüğü zorlu mücadelede Çekya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Asya ekibine kritik zaferi getiren gol, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı yıldız Hyeon-Gyu Oh'dan geldi.
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Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu heyecanı, Guadalajara Stadyumu'ndaki nefes kesen bir karşılaşmayla başladı.
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Yediği golün şokunu çabuk atlatan Güney Kore, beraberlik için rakip kalede baskısını artırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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