3.1 Milyon Hasar Kaydı: Sadettin Saran Kaza Yaptığı Otomobilini Satışa Koydu
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz aylarda stada giderken bir kazaya karışmıştı. Lüks aracına çarpılan Saran'ın aracı popüler bir ilan sitesinde ortaya çıktı. Üstelik ünlü iş insanı ilanı kendi adına verdi.
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Nisan ayının başında stadyuma giderken aracına çarpılan Sadettin Saran kazayı yara almadan atlatmıştı.
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BMW'nin 740d modelli ara. 13.250.000 liradan satışa sunuldu.
1 Nisan'da gerçekleşen kazayla ilgili aracın Tramer kaydının 3.121.147 lira olduğu da notlara iliştirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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