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3.1 Milyon Hasar Kaydı: Sadettin Saran Kaza Yaptığı Otomobilini Satışa Koydu

3.1 Milyon Hasar Kaydı: Sadettin Saran Kaza Yaptığı Otomobilini Satışa Koydu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 12:40
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz aylarda stada giderken bir kazaya karışmıştı. Lüks aracına çarpılan Saran'ın aracı popüler bir ilan sitesinde ortaya çıktı. Üstelik ünlü iş insanı ilanı kendi adına verdi.

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Nisan ayının başında stadyuma giderken aracına çarpılan Sadettin Saran kazayı yara almadan atlatmıştı.

Nisan ayının başında stadyuma giderken aracına çarpılan Sadettin Saran kazayı yara almadan atlatmıştı.

Kusur raporuna göre Saran’ın bulunduğu araç yüzde 25 kusurlu bulundu. Kusurun çoğunluğu lüks makam aracına çarpan ticari araçtaydı. Kaza unutulsa da X'te araç gündem oldu. Popüler bir ilan sitesinde aracın 13 milyon 250 bin liradan satışa konulduğu görüldü. Üstelik satışı yapan profil de ünlü iş insanının ta kendisiydi.

BMW'nin 740d modelli ara. 13.250.000 liradan satışa sunuldu.

BMW'nin 740d modelli ara. 13.250.000 liradan satışa sunuldu.

1 Nisan'da gerçekleşen kazayla ilgili aracın Tramer kaydının 3.121.147 lira olduğu da notlara iliştirildi.

1 Nisan'da gerçekleşen kazayla ilgili aracın Tramer kaydının 3.121.147 lira olduğu da notlara iliştirildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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