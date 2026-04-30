Haberler
Yaşam
60 Yıl Boyunca Her Hafta Kan Verdi: 1.173 Bağışla Rekor Kırdı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 15:33

14 yaşında ölümle burun buruna geldi. Hayatta kalabilmek için tam 13 ünite kana ihtiyaç duydu. O gün verilen destek hayatının yönünü değiştirdi. Yıllar sonra verdiği sözle milyonlarca hayatı etkiledi. Sıradan görünen yaşam, tıp tarihine geçti.

1.173 bağışın arkasında inanılması zor gerçek var

James Harrison, 18 yaşına gelir gelmez kan bağışçısı oldu. Yapılan testlerde kanında son derece nadir bulunan Anti-D antikorları keşfedildi. Bu antikor, Rh uyuşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan ve bebekler için ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalığı engelleyebiliyordu.

Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı yaşandığında bağışıklık sistemi bebeğe saldırabiliyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme kadar gidebiliyor. Harrison’ın kanı ise tam bu noktada hayat kurtaran doğal bir savunma mekanizması olarak devreye giriyor. 54 yıl boyunca düzenli şekilde bağış yaparak toplam 1.173 kez kan ve plazma verdi.

2,4 milyon bebeğin hayatına dokunan sessiz kahraman

Avustralya Kızılhaç Kan Servisi, Harrison’ın kanından elde edilen Anti-D aşısını yıllarca kullandı. Bu aşı sayesinde risk altındaki hamileliklerde bebekler korunabildi. Resmi verilere göre yaklaşık 2,4 milyon bebeğin hayatı kurtarıldı.

Hikayenin en çarpıcı taraflarından biri ise kendi ailesine uzanan etkisi oldu. Kızı da aynı risk grubunda yer aldı ve yine Harrison’ın kanından geliştirilen aşı sayesinde sağlıklı doğum gerçekleşti. Yani yalnızca milyonlara değil, kendi ailesine de hayat verdi.

60 yıl boyunca aynı şeyi yaptı ve tarihe geçti

Harrison hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadı. Düzenli şekilde hastaneye gidip bağış yapmaya devam etti. Yaş sınırına ulaştığında ise 81 yaşında son kez kan verdi ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Geride sayılarla ölçülebilen devasa etki bıraktı. Rekorlar, ödüller ve unvanlar aldı. Ancak onu farklı kılan detay süreklilik oldu. Her hafta yapılan küçük görünen adımlar, milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
