Çölü Delip 7 Şehri Birbirine Bağlayacaklar: Tam 900 Km

Etihad Rail hattı yaklaşık 900 kilometrelik uzunluğa sahip. Hat, Abu Dabi’den Dubai’ye, Şarika’dan Fujairah’a kadar ülkenin tüm önemli noktalarını kapsıyor. Toplamda 11 farklı istasyon planlandı ve bu istasyonlar şehir merkezleriyle entegre şekilde konumlandırıldı. Al Dhaid, Al Mirfa, Mezairaa ve Mohammed Bin Zayed City gibi noktalar sistemin önemli durakları arasında yer alıyor.

Ulaşım süresi tarafında tablo oldukça iddialı. Abu Dabi ile Dubai arası 50 dakikaya kadar düşüyor. Fujairah hattı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Hızlı tren projesi tamamlandığında ise aynı mesafenin 30 dakikaya kadar inmesi hedefleniyor. Maksimum hız 200 km/s olarak belirlenirken ilerleyen süreçte 350 km/s seviyesine ulaşacak yüksek hızlı tren planı da masada.