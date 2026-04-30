Çölü Delip 7 Şehri Birbirine Bağlayacaklar: Tam 900 Km

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 14:01

Birleşik Arap Emirlikleri ulaşımda yeni döneme giriyor. Çölün ortasında kurulan dev tren hattı artık somut hale geldi. Yıllardır konuşulan proje resmen hayata geçiriliyor. Şehirler arası mesafe dakikalara düşüyor. Lojistikten yolculuğa kadar her şey değişiyor.

Yıllardır konuşulan proje sonunda netleşti, 7 emirlik artık tek hatla bağlanıyor.

Etihad Rail hattı yaklaşık 900 kilometrelik uzunluğa sahip. Hat, Abu Dabi’den Dubai’ye, Şarika’dan Fujairah’a kadar ülkenin tüm önemli noktalarını kapsıyor. Toplamda 11 farklı istasyon planlandı ve bu istasyonlar şehir merkezleriyle entegre şekilde konumlandırıldı. Al Dhaid, Al Mirfa, Mezairaa ve Mohammed Bin Zayed City gibi noktalar sistemin önemli durakları arasında yer alıyor.

Ulaşım süresi tarafında tablo oldukça iddialı. Abu Dabi ile Dubai arası 50 dakikaya kadar düşüyor. Fujairah hattı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. Hızlı tren projesi tamamlandığında ise aynı mesafenin 30 dakikaya kadar inmesi hedefleniyor. Maksimum hız 200 km/s olarak belirlenirken ilerleyen süreçte 350 km/s seviyesine ulaşacak yüksek hızlı tren planı da masada.

Sadece yolcu taşımıyor, lojistik tarafında da dengeleri değiştiriyor.

Projenin en dikkat çeken hamlelerinden biri otomobil taşımacılığında yaşandı. Al Masaood Automobiles, Nissan araçlarını limanlardan Abu Dabi Sanayi Bölgesi’ne trenle taşıyan ilk şirket oldu. Böylece ülkede ilk kez binek araçlar demiryolu üzerinden taşındı. Bu adım, lojistikte yeni dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Demiryolu taşımacılığı sayesinde karayolu trafiği azalıyor, teslimat süreleri daha öngörülebilir hale geliyor. Aynı zamanda maliyet avantajı da sağlanıyor. Etihad Rail Freight tarafı ise yalnızca petrol ve ham madde taşımacılığıyla sınırlı kalmayıp yüksek değerli ürünlere yönelerek operasyon alanını genişletiyor. Böylece tedarik zinciri daha esnek ve güçlü hale geliyor.

Hız, konfor ve sürdürülebilirlik aynı hatta buluşuyor.

Proje yalnızca hız kazandırmıyor, aynı zamanda çevresel hedeflere de katkı sağlıyor. Demiryolu taşımacılığı, karayoluna kıyasla çok daha düşük karbon salımı oluşturuyor. Bu da BAE’nin 2050 net sıfır emisyon hedefiyle doğrudan örtüşüyor.

Yolcu tarafında ise modern istasyonlar dikkat çekiyor. Dijital ekranlar, hızlı geçiş sistemleri ve şehir içi ulaşım bağlantılarıyla entegre yapı sunuluyor. Dubai’de metro bağlantıları, diğer emirliklerde ise otobüs ve taksi entegrasyonu planlanıyor. 2030 yılına kadar yılda 36 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Çölün ortasında yükselen hat artık yalnızca ulaşım projesi değil. Aynı zamanda ülkenin küresel lojistik merkezi olma hedefinin en güçlü adımlarından biri olarak görülüyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
