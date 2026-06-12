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Karanlığı Ritimle Aydınlatan Dâhi! Efsanelerde Bu Hafta: Stevie Wonder

etiket Karanlığı Ritimle Aydınlatan Dâhi! Efsanelerde Bu Hafta: Stevie Wonder

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 15:01
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Dünyayı gözleriyle göremiyor olabilir ama kulağımıza fısıldadığı her melodiyle ruhumuzu rengarenk boyadığı kesin! Pop, funk, soul ve R&B türlerini tek potada eritip modern müziğin temellerini atan, dünyayı 'Superstition' ritmiyle sallayan mutlak bir dâhiden bahsediyoruz. Evet, bildiniz; efsanelerde bu hafta konuğumuz: Stevie Wonder!

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Dünyaya gözlerini açtığı an başlayan o büyük şanssızlık...

Dünyaya gözlerini açtığı an başlayan o büyük şanssızlık...

Stevie Wonder, 1950 yılında prematüre olarak dünyaya geldi. Hastanedeki kuvözde ona verilen aşırı oksijen, gözlerindeki damarların büyümesini durdurdu ve 'Prematüre Retinopatisi' (ROP) nedeniyle kalıcı olarak görme yetisini kaybetti.

Küçük Stevie Wonder" efsanesi doğuyor!

Küçük Stevie Wonder" efsanesi doğuyor!

Daha ufacık bir çocukken piyano, davul ve mızıkayı profesyonel düzeyde çalmaya başladı. Sokaklarda arkadaşlarıyla şarkı söylerken keşfedilen bu harika çocuk, henüz 11 yaşındayken dönemin dev plak şirketi Motown Records’ın kurucusu Berry Gordy'nin karşısına çıkarıldı. Gordy, çocuğu dinler dinler demez sözleşmeyi imzalattı ve ona 'Küçük Stevie Wonder' (Little Stevie Wonder) lakabını taktı.

Stüdyoda tek kişilik dev bir orkestra!

Stüdyoda tek kişilik dev bir orkestra!

Çoğu insan onu sadece muazzam vokal yeteneği ve piyanosuyla tanır ancak Stevie Wonder stüdyoya girdiğinde kimseye ihtiyaç duymazdı. Albümlerindeki davul, bas gitar, mızıka ve klavye kayıtlarının neredeyse tamamını bizzat kendisi çalardı.

Sentezleyici (Synthesizer) teknolojisini dünyaya o sevdirdi.

1970'lerin başında elektronik sesler müzik dünyasında henüz bir 'oyuncak' olarak görülürken, Stevie Wonder bu teknolojinin geleceği değiştireceğini hissetti. TONTO adı verilen devasa synthesizer sistemini pop, funk ve soul müziğe entegre eden ilk isimlerden biri oldu. Bugün dinlediğimiz modern elektronik ve pop altyapılarının babası aslında bizzat Stevie'dir!

Üç yıl üst üste "Yılın Albümü" Grammy'sini kapıp tarihe geçmek mi?

Üç yıl üst üste "Yılın Albümü" Grammy'sini kapıp tarihe geçmek mi?

Müzik dünyasının en prestijli ödülü olan Grammy tarihinde bunu başarabilen başka tek bir fani bile yok! Wonder; 1973’te Innervisions, 1974’te Fulfillingness' First Finale ve 1976’da Songs in the Key of Life albümleriyle üç yıl üst üste (aradaki boş yıl hariç albüm çıkardığı yıllarda) 'Yılın Albümü' ödülünü evine götürerek kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu.

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Bir kazayla sarsılan ama yok olmayan o hisler...

Bir kazayla sarsılan ama yok olmayan o hisler...

1973 yılında, kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği feci bir trafik kazası sonucu günlerce komada kaldı. Yakın dostları, onun komadayken mızıka sesi duyduğunda parmaklarını oynatmaya başladığını söyler. Müziğe olan bağı ölümden bile güçlüydü.

"I Just Called to Say I Love You" ve gelen o ikonik Oscar!

1984 yapımı The Woman in Red filmi için bestelediği 'I Just Called to Say I Love You', dünya çapında tam anlamıyla bir çılgınlığa dönüştü. Neredeyse her ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya oturan bu şarkı, sanatçıya 'En İyi Özgün Şarkı' dalında Oscar kazandırdı. Şarkıyı hala ezbere bilmeyenimiz yoktur herhalde?

Listeleri altüst eden o zamansız aşk şarkısı: "Isn't She Lovely"

1976 tarihli şaheseri Songs in the Key of Life albümünde yer alan bu şarkı, aslında çok kişisel bir mutluluğun ürünüydü. Stevie Wonder, yeni doğan kızı Aisha için bu şarkıyı bestelemişti.

Stevie Wonder, fiziksel olarak hiçbir zaman göremediği bu dünyayı ritimlerle, melodilerle ve sevgiyle baştan aşağı aydınlattı.

Stevie Wonder, fiziksel olarak hiçbir zaman göremediği bu dünyayı ritimlerle, melodilerle ve sevgiyle baştan aşağı aydınlattı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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