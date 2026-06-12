Karanlığı Ritimle Aydınlatan Dâhi! Efsanelerde Bu Hafta: Stevie Wonder

1970'lerin başında elektronik sesler müzik dünyasında henüz bir 'oyuncak' olarak görülürken, Stevie Wonder bu teknolojinin geleceği değiştireceğini hissetti. TONTO adı verilen devasa synthesizer sistemini pop, funk ve soul müziğe entegre eden ilk isimlerden biri oldu. Bugün dinlediğimiz modern elektronik ve pop altyapılarının babası aslında bizzat Stevie'dir!