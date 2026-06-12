Karanlığı Ritimle Aydınlatan Dâhi! Efsanelerde Bu Hafta: Stevie Wonder
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Dünyayı gözleriyle göremiyor olabilir ama kulağımıza fısıldadığı her melodiyle ruhumuzu rengarenk boyadığı kesin! Pop, funk, soul ve R&B türlerini tek potada eritip modern müziğin temellerini atan, dünyayı 'Superstition' ritmiyle sallayan mutlak bir dâhiden bahsediyoruz. Evet, bildiniz; efsanelerde bu hafta konuğumuz: Stevie Wonder!
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Dünyaya gözlerini açtığı an başlayan o büyük şanssızlık...
Küçük Stevie Wonder" efsanesi doğuyor!
Stüdyoda tek kişilik dev bir orkestra!
Sentezleyici (Synthesizer) teknolojisini dünyaya o sevdirdi.
Üç yıl üst üste "Yılın Albümü" Grammy'sini kapıp tarihe geçmek mi?
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Bir kazayla sarsılan ama yok olmayan o hisler...
"I Just Called to Say I Love You" ve gelen o ikonik Oscar!
Listeleri altüst eden o zamansız aşk şarkısı: "Isn't She Lovely"
Stevie Wonder, fiziksel olarak hiçbir zaman göremediği bu dünyayı ritimlerle, melodilerle ve sevgiyle baştan aşağı aydınlattı.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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