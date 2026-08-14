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MasterChef Şadi Kimdir? MasterChef Şadi Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Şadi Kimdir? MasterChef Şadi Nereli, Kaç Yaşında?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 17:45
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'MasterChef 2026'nın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Şadi Altınay oldu. Açıklamaları ve tavırlarıyla hem yarışmacıların hem de seyircinin odağı haline gelen MasterChef Şadi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef Şadi kimdir? MasterChef Şadi nereli ve kaç yaşında?

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MasterChef Şadi kimdir?

MasterChef Şadi kimdir?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla sürüyor. Şeflerin karşısında sergilediği lezzetli tabaklarla ön önlüğü kapmayı başaran ve ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay olmuştu. Kendi has tarzı ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, merak konusu oldu. Peki, MasterChef Şadi kimdir, kaç yaşında, nereli ve asıl mesleği ne?

MasterChef Şadi kimdir?

Şadi Altınay, MasterChef 2026'nın en iddialı yarışmacılarından biri oldu. MasterChef Şadi, 1975 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Şadi Altınay'ın asıl mesleği ise eczacılık. Uzun yıllar boyunca sağlık sektöründe hizmet veren Altınay, içindeki yemek tutkusunun peşinden giderek kendisini bu konuda geliştirmeyi hedefledi.

Şadi Altınay, 49 yaşında öğrencilik yıllarına geri döndü. Yemek tutkusunu eğitime dökmek isteyen yarışmacı, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü’ne kaydoldu. Azmi ve hırsıyla dikkat çeken Şadi Altınay, bölümünü ikinci olarak tamamladı.

Zorlu eleme turlarından başarıyla geçerek 2026 sezonunun ana kadroya giren 9. ismi olan yarışmacı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

MasterChef Şadi nereli, kaç yaşında? MasterChef Şadi'nin hayatı ve eğitimi.

MasterChef Şadi nereli, kaç yaşında? MasterChef Şadi'nin hayatı ve eğitimi.

MasterChef Şadi kaç yaşında?

1975 yılında doğan Şadi Altınay, 51 yaşındadır.

MasterChef Şadi nereli?

Şadi Altınay, Antalya'da doğup büyümüştür.

MasterChef Şadi annesi nereli?

Şadi Altınay annesinin Lübnanlı olduğunu açıklamıştır.

MasterChef Şadi ne okudu, eğitimi ne?

Şadi Altınay, eczacılık mezunudur. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünden 2026 yılında mezun olmuştur.

MasterChef Şadi'nin mesleği, işi ne?

MasterChef Şadi, uzun yıllar eczacılık yapmıştır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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