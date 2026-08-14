MasterChef Şadi Kimdir? MasterChef Şadi Nereli, Kaç Yaşında?
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'MasterChef 2026'nın en dikkat çeken yarışmacılarından biri de Şadi Altınay oldu. Açıklamaları ve tavırlarıyla hem yarışmacıların hem de seyircinin odağı haline gelen MasterChef Şadi'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef Şadi kimdir? MasterChef Şadi nereli ve kaç yaşında?
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MasterChef Şadi kimdir?
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MasterChef Şadi nereli, kaç yaşında? MasterChef Şadi'nin hayatı ve eğitimi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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