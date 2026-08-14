MasterChef Şadi Kimdir? MasterChef Şadi Nereli, Kaç Yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla sürüyor. Şeflerin karşısında sergilediği lezzetli tabaklarla ön önlüğü kapmayı başaran ve ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay olmuştu. Kendi has tarzı ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, merak konusu oldu. Peki, MasterChef Şadi kimdir, kaç yaşında, nereli ve asıl mesleği ne?

MasterChef Şadi kimdir?

Şadi Altınay, MasterChef 2026'nın en iddialı yarışmacılarından biri oldu. MasterChef Şadi, 1975 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Şadi Altınay'ın asıl mesleği ise eczacılık. Uzun yıllar boyunca sağlık sektöründe hizmet veren Altınay, içindeki yemek tutkusunun peşinden giderek kendisini bu konuda geliştirmeyi hedefledi.

Şadi Altınay, 49 yaşında öğrencilik yıllarına geri döndü. Yemek tutkusunu eğitime dökmek isteyen yarışmacı, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü’ne kaydoldu. Azmi ve hırsıyla dikkat çeken Şadi Altınay, bölümünü ikinci olarak tamamladı.

Zorlu eleme turlarından başarıyla geçerek 2026 sezonunun ana kadroya giren 9. ismi olan yarışmacı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.