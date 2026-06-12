Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?
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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol şöleni olma unvanını taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın dikkat çekici mücadelelerinden birinde D Grubu'nda ABD ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Peki, bu dev organizasyonun merakla beklenen maçı ne zaman ve saat kaçta ekranlara gelecek? Dünya Kupası'nın grup maçı ne zaman, saat kaçta? Beklenen ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?
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ABD - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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