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Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

etiket Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 15:13
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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol şöleni olma unvanını taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın dikkat çekici mücadelelerinden birinde D Grubu'nda ABD ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Peki, bu dev organizasyonun merakla beklenen maçı ne zaman ve saat kaçta ekranlara gelecek? Dünya Kupası'nın grup maçı ne zaman, saat kaçta? Beklenen ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
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2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan son sürat devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun D Grubu mücadelesi, büyük bir merakla bekleniyor. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maç, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası Grup Maçı Kimin?

Turnuvanın bu kritik müsabakasında D Grubu'nun iki iddialı ekibi ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu zorlu randevu, dev turnuvanın simgeleşen arenalarından Los Angeles Stadı'nda oynanacak.

ABD - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

ABD - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

ABD - Paraguay maçı, 13 Haziran Cumartesi günü, Türkiye saati (TSİ) ile 04.00’te başlayacak. Karşılaşma, Los Angeles Stadı'nda oynanacak. Amerika kıtası ile olan saat farkından dolayı, mücadele Türkiye'de sabaha karşı saat 04.00'te naklen yayına girecek.

ABD - Paraguay Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?

ABD - Paraguay maçı, TRT ekranlarından ve tabii platformundan naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Saatler sabaha karşı 04.00'ü gösterdiğinde, TRT 1 ve tabii ekranlarından Dünya Kupası'ndaki bu dev mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Canlı yayını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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