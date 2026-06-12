Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? ABD - Paraguay Maçı Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan son sürat devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun D Grubu mücadelesi, büyük bir merakla bekleniyor. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'nin Paraguay ile oynayacağı maç, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası Grup Maçı Kimin?

Turnuvanın bu kritik müsabakasında D Grubu'nun iki iddialı ekibi ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan bu zorlu randevu, dev turnuvanın simgeleşen arenalarından Los Angeles Stadı'nda oynanacak.