Türkiye'nin Canlı Eğlence Sektörü İçin Londra'da Stratejik Bir Buluşma Gerçekleştirildi

Etkinlikte söz alan John Giddings ise şunları söyledi:

“Buraya gelene kadar, bu harika ülkede ne kadar çok konser gerçekleştirdiğimi fark etmemiştim. The Rolling Stones, U2, Madonna, Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Pharrell Williams ve daha niceleriyle çalıştım. Dünyada yaşanan tüm gelişmeleri düşündüğümüzde, artık bu noktada sizin bize ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla bizim size ihtiyacımız var. Kısa süre önce harika kız grubunuz Manifest’in temsilciliğini üstlendim. Türkiye’de dört arena konserlerinin ve three festival gecelerinin biletleri tükendi. Ekim ayında Wembley’de sahne alacaklar. Lütfen siz de gelin. T-pop’u dünyaya taşıyacağız.”

“En önemli unsur, Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olması. Bu genç kuşak konserleri ve canlı müzik etkinliklerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bugün artık Türkiye’nin uluslararası sanatçıların, konserlerin, müzikallerin ve farklı etkinliklerin turne haritasında önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Türkiye’de daha fazla uluslararası sanatçı görmek istiyoruz; aynı zamanda Türkiye’den daha fazla sanatçının da Birleşik Krallık’ta sahne almasını arzu ediyoruz.”