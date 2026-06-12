Türkiye'nin Canlı Eğlence Sektörü İçin Londra'da Stratejik Bir Buluşma Gerçekleştirildi
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Türkiye’nin küresel canlı müzik arenasındaki güçlü ivmesini taçlandırmak adına, Birleşik Krallık ve Türkiye müzik endüstrisinin zirvedeki aktörleri, Londra’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir araya geldi. Bu prestijli resepsiyona, Birleşik Krallık nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş ile ülkemizin önde gelen canlı eğlence şirketi BKM’nin CEO’su Zümrüt Arol öncülük etti. Organizasyon, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla hayata geçirildi.
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Son dönemde küresel pazarda ses getiren bir ivme yakalayan Türkiye canlı eğlence sektörü, 2025 yılında bilet satış gelirlerinde yüzde 30’luk bir büyüme yakaladı. Ortaya çıkan bu tablo, ülkenin dinamik kültür yapısının ve müzik piyasasının ulaştığı gücün açık bir kanıtı olarak kabul ediliyor.
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Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye’nin küresel ölçekte en çok tercih edilen ilk beş turizm merkezinden biri konumunda olduğunu hatırlatarak, her sene yaklaşık dört milyonu aşkın İngiliz turistin ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.
Uluslararası diplomasi sahnesinde, spor ve kültür alanlarında Türkiye’nin giderek ağırlığını artırdığını ifade eden Büyükelçi Ertaş, önümüzdeki dönemde NATO Zirvesi, COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi dünya gündemini belirleyen dev organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını belirtti.
Etkinlikte söz alan John Giddings ise şunları söyledi:
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