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Türkiye'nin Canlı Eğlence Sektörü İçin Londra'da Stratejik Bir Buluşma Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Canlı Eğlence Sektörü İçin Londra'da Stratejik Bir Buluşma Gerçekleştirildi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 15:03
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Türkiye’nin küresel canlı müzik arenasındaki güçlü ivmesini taçlandırmak adına, Birleşik Krallık ve Türkiye müzik endüstrisinin zirvedeki aktörleri, Londra’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Rezidansı’nda bir araya geldi. Bu prestijli resepsiyona, Birleşik Krallık nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş ile ülkemizin önde gelen canlı eğlence şirketi BKM’nin CEO’su Zümrüt Arol öncülük etti. Organizasyon, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla hayata geçirildi.

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Son dönemde küresel pazarda ses getiren bir ivme yakalayan Türkiye canlı eğlence sektörü, 2025 yılında bilet satış gelirlerinde yüzde 30’luk bir büyüme yakaladı. Ortaya çıkan bu tablo, ülkenin dinamik kültür yapısının ve müzik piyasasının ulaştığı gücün açık bir kanıtı olarak kabul ediliyor.

Son dönemde küresel pazarda ses getiren bir ivme yakalayan Türkiye canlı eğlence sektörü, 2025 yılında bilet satış gelirlerinde yüzde 30’luk bir büyüme yakaladı. Ortaya çıkan bu tablo, ülkenin dinamik kültür yapısının ve müzik piyasasının ulaştığı gücün açık bir kanıtı olarak kabul ediliyor.

Seçkin davetlilerin ağırlandığı resepsiyonda, Türkiye kültür-sanat pazarının yönünü tayin eden çok sayıda önemli isim hazır bulundu. Davete katılanlar arasında Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesi alanında bakan danışmanı Tan Sağtürk, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Piu Entertainment Genel Müdürü Cemil Demirok, Pozitif’ten Batuhan Alioğlu Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova ile Biletix Türkiye Genel Müdürü Karaoğlan Taşçı yer aldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye’nin küresel ölçekte en çok tercih edilen ilk beş turizm merkezinden biri konumunda olduğunu hatırlatarak, her sene yaklaşık dört milyonu aşkın İngiliz turistin ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye’nin küresel ölçekte en çok tercih edilen ilk beş turizm merkezinden biri konumunda olduğunu hatırlatarak, her sene yaklaşık dört milyonu aşkın İngiliz turistin ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin sadece benzersiz kıyı şeridi ve doğasıyla sınırlı kalmadığını; köklü tarihi mirası, arkeolojik zenginlikleri, dünya literatüründeki mutfağı ve geleneksel konukseverliğiyle de fark yarattığını dile getiren Ertaş, ülkenin yabancı konuklar, global yatırımcılar ve uluslararası etkinlikler adına vazgeçilmez bir çekim merkezi olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Birleşik Krallık müzik dünyasını temsilen ise Kilimanjaro’nun Kurucusu ve CEO’su Stuart Galbraith, Ticketmaster EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Andrew Parsons, SOLO’nun Kurucusu ve Genel Müdürü, aynı zamanda Isle of Wight Festivali’nin organizatörü John Giddings, Kilimanjaro Promoter Operations Başkanı Sam Phillips, The Leighton-Pope Organisation’ın kurucusu Carl Leighton-Pope ve ITB’nin Kurucusu ve CEO’su Rod MacSween ile birlikte, İngiliz müzik basınının ve medyasının önde gelen temsilcileri salondaki yerini aldı.

Uluslararası diplomasi sahnesinde, spor ve kültür alanlarında Türkiye’nin giderek ağırlığını artırdığını ifade eden Büyükelçi Ertaş, önümüzdeki dönemde NATO Zirvesi, COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi dünya gündemini belirleyen dev organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Uluslararası diplomasi sahnesinde, spor ve kültür alanlarında Türkiye’nin giderek ağırlığını artırdığını ifade eden Büyükelçi Ertaş, önümüzdeki dönemde NATO Zirvesi, COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi dünya gündemini belirleyen dev organizasyonlara ev sahipliği yapılacağını belirtti.

İstanbul’un küresel boyuttaki sanatçıları, dev kültür ve spor organizasyonlarını tek çatı altında toplayan dünya çapında bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Ertaş, Formula 1’in 2027 yılında İstanbul Park’a geri dönecek olmasının da Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücüne büyük bir ivme kazandıracağını sözlerine ekledi.

Etkinlikte söz alan John Giddings ise şunları söyledi:

Etkinlikte söz alan John Giddings ise şunları söyledi:

Etkinlikte söz alan John Giddings ise şunları söyledi:

“Buraya gelene kadar, bu harika ülkede ne kadar çok konser gerçekleştirdiğimi fark etmemiştim. The Rolling Stones, U2, Madonna, Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Pharrell Williams ve daha niceleriyle çalıştım. Dünyada yaşanan tüm gelişmeleri düşündüğümüzde, artık bu noktada sizin bize ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla bizim size ihtiyacımız var. Kısa süre önce harika kız grubunuz Manifest’in temsilciliğini üstlendim. Türkiye’de dört arena konserlerinin ve three festival gecelerinin biletleri tükendi. Ekim ayında Wembley’de sahne alacaklar. Lütfen siz de gelin. T-pop’u dünyaya taşıyacağız.”

“En önemli unsur, Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olması. Bu genç kuşak konserleri ve canlı müzik etkinliklerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bugün artık Türkiye’nin uluslararası sanatçıların, konserlerin, müzikallerin ve farklı etkinliklerin turne haritasında önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Türkiye’de daha fazla uluslararası sanatçı görmek istiyoruz; aynı zamanda Türkiye’den daha fazla sanatçının da Birleşik Krallık’ta sahne almasını arzu ediyoruz.”

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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