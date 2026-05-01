6 Bin 400 Kilometrelik Dev Nehirde Tek Bir Köprü Bile Yok

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 17:01

Amazon Nehri, Güney Amerika’nın kalbinden geçen devasa bir su yolu. Uzunluğu binlerce kilometreyi buluyor. Dünyanın en büyük su hacmine sahip nehri olarak biliniyor. Buna rağmen üzerinden geçen tek bir köprü yok. İnsanlığın en zor coğrafyalara bile meydan okuduğu düşünülürse durum oldukça dikkat çekici.

Aslında ihtiyaç yok ama mesele yalnızca o değil.

Amazon çevresi düşündüğünüz kadar yoğun nüfuslu değil. Yağmur ormanlarının derinliklerinde yerleşim az, ulaşım ağı sınırlı. Örneğin Brezilya’nın Amapá eyaletinin başkenti Macapá’da yüz binlerce insan yaşıyor ama ülkenin geri kalanına bağlanan kara yolu yok. Ulaşım büyük ölçüde nehir üzerinden sağlanıyor. Hal böyle olunca köprü ihtiyacı da ortaya çıkmıyor.

Ancak konu yalnızca talep meselesi değil. Amazon, mühendisler için adeta kabus senaryosu. Yağmur sezonunda su seviyesi metrelerce yükseliyor, nehir genişliği bazı bölgelerde onlarca kilometreye ulaşıyor. 

Akıntıyla taşınan dev bitki kütleleri, yani yüzen adacıklar, inşa edilecek yapıları tehdit ediyor. Üstelik zemin yumuşak, sürekli değişken ve yoğun bitki örtüsü kısa sürede her yapıyı yutabilecek güçte.

Doğa izin vermiyor, insanlar da artık pek zorlamak istemiyor

Amazon’da kalıcı yapı inşa etmek tarih boyunca zor oldu. Bölge, zamanla doğa tarafından geri alınan eski yerleşim kalıntılarıyla dolu. Yeni teknolojiler sayesinde binlerce antik yerleşim izine ulaşıldı, ancak çoğu bitki örtüsünün altında kaybolmuş durumda. 

Aynı kaderi modern projeler de paylaşıyor. 1970’lerde yapılan ve yüzlerce kilometre uzanan BR-319 karayolu, bakım zorluğu ve doğa koşulları nedeniyle yıllar içinde terk edildi.

Günümüzde Amazon üzerinde köprü kurma fikri hala gündeme geliyor. Ancak çevresel etkiler ciddi endişe yaratıyor. Araştırmalar, ormansızlaşmanın büyük bölümünün yolların çevresinde gerçekleştiğini gösteriyor. Yeni yollar ve köprüler, bölgeyi madencilik ve ağaç kesimi için daha erişilebilir hale getiriyor. Bu yüzden birçok kişi, Amazon’un köprüsüz kalmasının aslında korunması gereken bir durum olduğunu düşünüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
