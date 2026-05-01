6 Bin 400 Kilometrelik Dev Nehirde Tek Bir Köprü Bile Yok

Amazon çevresi düşündüğünüz kadar yoğun nüfuslu değil. Yağmur ormanlarının derinliklerinde yerleşim az, ulaşım ağı sınırlı. Örneğin Brezilya’nın Amapá eyaletinin başkenti Macapá’da yüz binlerce insan yaşıyor ama ülkenin geri kalanına bağlanan kara yolu yok. Ulaşım büyük ölçüde nehir üzerinden sağlanıyor. Hal böyle olunca köprü ihtiyacı da ortaya çıkmıyor.

Ancak konu yalnızca talep meselesi değil. Amazon, mühendisler için adeta kabus senaryosu. Yağmur sezonunda su seviyesi metrelerce yükseliyor, nehir genişliği bazı bölgelerde onlarca kilometreye ulaşıyor.

Akıntıyla taşınan dev bitki kütleleri, yani yüzen adacıklar, inşa edilecek yapıları tehdit ediyor. Üstelik zemin yumuşak, sürekli değişken ve yoğun bitki örtüsü kısa sürede her yapıyı yutabilecek güçte.