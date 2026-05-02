Yer Altında 9 Milyon Yolcuya Hizmet Veren Saray: İstanbul'dan Bile Yoğun

Moskova Metrosu her gün ortalama 9 ila 9,7 milyon yolcu taşıyor. Yoğun günlerde bu sayı 12 milyona kadar çıkabiliyor. 263 istasyon ve 15 hatla hizmet veren sistem, toplamda 469 kilometrelik bir ağa sahip. Tokyo Metro’nun günlük yolcu sayısı yaklaşık 8,7 milyon seviyesindeyken Moskova bu alanda öne geçiyor.

Karşılaştırma daha da çarpıcı hale geliyor. İstanbul’da yaklaşık 350 kilometrelik metro ağı günlük 2,5 milyon yolcu taşıyor. Moskova’daki yoğunluk, bu rakamın neredeyse dört katına ulaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde trenler 90 saniye aralıklarla çalışıyor ve sistem neredeyse hiç durmadan akıyor.