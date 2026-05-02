Yer Altında 9 Milyon Yolcuya Hizmet Veren Saray: İstanbul'dan Bile Yoğun

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 17:33

Moskova Metrosu, yoğunluk açısından dünyada öne çıkan sistemlerden biri. Günlük yolcu sayısı milyonları aşıyor. Ağ uzunluğu ve istasyon sayısı oldukça geniş. Sistem, yalnızca ulaşım değil mimari açıdan da dikkat çekiyor. Yer altındaki istasyonlar adeta saray görünümünde.

9 milyonu aşan yolcu: Dünyanın en yoğun metro ağlarından biri

Moskova Metrosu her gün ortalama 9 ila 9,7 milyon yolcu taşıyor. Yoğun günlerde bu sayı 12 milyona kadar çıkabiliyor. 263 istasyon ve 15 hatla hizmet veren sistem, toplamda 469 kilometrelik bir ağa sahip. Tokyo Metro’nun günlük yolcu sayısı yaklaşık 8,7 milyon seviyesindeyken Moskova bu alanda öne geçiyor.

Karşılaştırma daha da çarpıcı hale geliyor. İstanbul’da yaklaşık 350 kilometrelik metro ağı günlük 2,5 milyon yolcu taşıyor. Moskova’daki yoğunluk, bu rakamın neredeyse dört katına ulaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde trenler 90 saniye aralıklarla çalışıyor ve sistem neredeyse hiç durmadan akıyor.

Kristal avizeler, mermer kolonlar: Metrodan çok yer altı sarayı!

1935 yılında açılan ilk hatlarla Moskova Metrosu, klasik bir ulaşım sisteminden çok daha fazlası olarak tasarlandı. İstasyonlar, Sovyet döneminde ideolojik gücü göstermek amacıyla inşa edildi. Kristal avizeler, mermer sütunlar, mozaik panolar ve işlemeli tavanlar bu yaklaşımın en net örnekleri arasında yer alıyor.

Komsomolskaya ve Mayakovskaya gibi istasyonlar mimari açıdan hâlâ referans kabul ediliyor. Geniş kubbeler, altın varaklı süslemeler ve detaylı freskler sayesinde birçok durak adeta müze gibi geziliyor. Bu istasyonlar yalnızca ulaşım noktası değil, aynı zamanda sanat eseri olarak değerlendiriliyor.

Metro ağının önemli kısmı, Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılacak şekilde planlandı

Bazı istasyonlar yerin 50 ila 70 metre altında bulunuyor. Kalın beton duvarlar, hava geçirmez kapılar ve bağımsız havalandırma sistemleriyle donatılmış durumda.

Acil durumlarda milyonlarca kişiye barınma imkanı sunabilecek kapasiteye sahip olduğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu istasyonlar aktif olarak sığınak olarak kullanıldı. Günümüzde ise bu özellikler hem mühendislik başarısı hem de tarihsel bir detay olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
