660 Tonluk Sarkaçla Ayakta Duran Binanın Akılalmaz Mühendisliği

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 15:05

Taipei 101, yıllarca dünyanın en yüksek yapıları arasında yer aldı. Ancak asıl dikkat çeken detay yüksekliği değil. Ziyaretçileri saniyeler içinde zirveye taşıyan asansör sistemi öne çıkıyor. Hız seviyesi çoğu kişi için alışılmışın oldukça dışında. Yolculuk sırasında yaşanan deneyim ise bambaşka bir boyut sunuyor.

Taipei 101'de 37 saniyede 89. kata çıkış mümkün! Hız kadar basınç sistemi de kritik rol oynuyor

Taipei 101’de kullanılan Toshiba mühendisliği ürünü asansörler, saniyede 16,83 metre hıza ulaşıyor. 5. kattan 89. kata çıkış yalnızca 37 saniye sürüyor. Toplamda 382 metrelik mesafe kısa sürede aşılıyor. Bu hız, uçakta hissedilen basınç değişimine benzer bir etki yaratabiliyor.

Mühendisler, kabin içinde özel basınç kontrol sistemleri kullanarak ani rahatsızlıkların önüne geçiyor. İç ortam basıncı kademeli şekilde ayarlanıyor. Ayrıca kabin tavanında yer alan LED ekranlar, yolculuk boyunca dış cephe hissi veren görseller sunuyor. Gerçek manzara görünmese de yükselme hissi kesintisiz devam ediyor.

660 tonluk dev sarkaç, rüzgar ve deprem etkisini yüzde 40 azaltıyor

Binanın dayanıklılığı yalnızca beton ve çelikle sağlanmıyor. 87 ile 92. katlar arasında yer alan 660 tonluk dev sarkaç sistemi, yapının en kritik parçalarından biri. Sarı renkli çelik küre, rüzgar ve deprem sırasında binanın hareketini dengelemek için kullanılıyor.

Tayvan’ın tayfun kuşağında yer alması nedeniyle bu sistem hayati önem taşıyor. Şiddetli rüzgarlarda bina hareket ederken sarkaç ters yönde salınım yaparak enerjiyi dengeliyor. 2015 yılında yaşanan güçlü tayfun sırasında sarkacın yaklaşık 1 metre hareket etmesi, sistemin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Üstelik ziyaretçiler bu mekanizmayı yakından görebiliyor.

Taipei 101, deprem riski yüksek bir bölgede inşa edildi

Yapının temeli, 80 metre derinliğe inen 380 kazık üzerine kurulu. Bina, segmentlere ayrılmış şekilde tasarlandı ve her bölüm esnek çelik bağlantılarla birleştirildi. Bu yapı, deprem anında bölümlerin bağımsız hareket etmesini sağlıyor.

Mühendislik hesaplarına göre yapı, güçlü depremlere ve saatte 200 kilometreye ulaşan rüzgarlara dayanabilecek şekilde planlandı. 2010 yılında en yüksek bina unvanını kaybetmiş olsa da, dayanıklılık ve mühendislik çözümleri açısından hala örnek gösteriliyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan yapı, teknoloji ve tasarımın birleştiği önemli yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
