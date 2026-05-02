660 Tonluk Sarkaçla Ayakta Duran Binanın Akılalmaz Mühendisliği

Binanın dayanıklılığı yalnızca beton ve çelikle sağlanmıyor. 87 ile 92. katlar arasında yer alan 660 tonluk dev sarkaç sistemi, yapının en kritik parçalarından biri. Sarı renkli çelik küre, rüzgar ve deprem sırasında binanın hareketini dengelemek için kullanılıyor.

Tayvan’ın tayfun kuşağında yer alması nedeniyle bu sistem hayati önem taşıyor. Şiddetli rüzgarlarda bina hareket ederken sarkaç ters yönde salınım yaparak enerjiyi dengeliyor. 2015 yılında yaşanan güçlü tayfun sırasında sarkacın yaklaşık 1 metre hareket etmesi, sistemin ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Üstelik ziyaretçiler bu mekanizmayı yakından görebiliyor.