Fesleğenin Kararmasını Önleyen Kolay Saklama Yöntemi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Mutfakların en sevilen aromatik otlarından biri olan fesleğen, yanlış saklama koşulları nedeniyle saatler içinde kararabiliyor. Çoğu kişinin yaptığı buzdolabına koyma hatası aslında fesleğenin en büyük düşmanı. 

Pek çok kişi maydanoz, kişniş veya dereotunu taze tutmak için buzdolabını tercih eder.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Fesleğen bu otlardan tamamen farklıdır. Maydanoz soğuk iklimi severken, fesleğen tam bir sıcak iklim bitkisidir. Onu buzdolabının 10°C’nin altındaki sıcaklığına hapsetmek, yaprakların hızla ezilmesine, kararmasına ve çürümesine neden olur.

Fesleğen, yapısı gereği soğuğa karşı aşırı hassastır.

Buzdolabına girdiği anda bitki hücreleri zarar görür ve o canlı yeşil renk yerini kirli bir siyaha bırakır. Taze fesleğeni uzun süre saklamak istiyorsanız, ona bir sebze gibi değil, değerli bir çiçek buketi gibi davranmanız gerekiyor.

Adım Adım En Etkili Saklama Yöntemi

Fesleğenlerinizin 2 haftaya kadar taze kalmasını istiyorsanız şu adımları izleyin:

Sapların en alt kısmından yaklaşık 1-1,5 cm’lik bir bölümü 45 derecelik açıyla kesin. Bu işlem, sapların suyu daha etkili emmesini sağlar.

Fesleğen demetini, içinde 2-5 cm su bulunan bir kavanoza veya bardağa koyun. Dikkat: Yaprakların suya temas etmemesi gerekir; suya batan yapraklar hızla yapışkanlaşır ve çürümeyi başlatır.

Nem dengesini korumak için yaprakların üzerine gevşek bir plastik poşet geçirin. Poşetin hava geçirmeyecek kadar sıkı olmamasına özen gösterin; fesleğenin nefes almaya ihtiyacı vardır.

Kavanozu mutfak tezgahınızda, doğrudan güneş ışığından ve ocak sıcağından uzak, serin bir köşeye yerleştirin.

Suyun bulanıklaşmasını önlemek ve bitkiyi beslemek için suyu iki günde bir mutlaka değiştirin.

Fazla Ellemekten de Kaçının

Fesleğen yaprakları oldukça narindir. Onları gereğinden fazla ellemek, yaprak dokusunda küçük ezilmelere yol açar ve bu da raf ömrünü doğrudan kısaltır. Eğer aldığınız fesleğenler sadece yaprak halindeyse, onları bir poşet içinde, ağzını tamamen kapatmadan yine tezgah üzerinde saklamanız en doğrusudur.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
