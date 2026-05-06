Fesleğenin Kararmasını Önleyen Kolay Saklama Yöntemi

Fesleğenlerinizin 2 haftaya kadar taze kalmasını istiyorsanız şu adımları izleyin:

Sapların en alt kısmından yaklaşık 1-1,5 cm’lik bir bölümü 45 derecelik açıyla kesin. Bu işlem, sapların suyu daha etkili emmesini sağlar.

Fesleğen demetini, içinde 2-5 cm su bulunan bir kavanoza veya bardağa koyun. Dikkat: Yaprakların suya temas etmemesi gerekir; suya batan yapraklar hızla yapışkanlaşır ve çürümeyi başlatır.

Nem dengesini korumak için yaprakların üzerine gevşek bir plastik poşet geçirin. Poşetin hava geçirmeyecek kadar sıkı olmamasına özen gösterin; fesleğenin nefes almaya ihtiyacı vardır.

Kavanozu mutfak tezgahınızda, doğrudan güneş ışığından ve ocak sıcağından uzak, serin bir köşeye yerleştirin.

Suyun bulanıklaşmasını önlemek ve bitkiyi beslemek için suyu iki günde bir mutlaka değiştirin.