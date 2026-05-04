article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Marulun Çürümesini Engelleyen 3 Pratik Saklama Tüyosu

Marulun Çürümesini Engelleyen 3 Pratik Saklama Tüyosu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 11:42

Mutfakların en hassas sebzesi olan marul, doğru saklanmadığında saatler içinde solup bozulabiliyor. Uzmanlar, marulun raf ömrünü uzatmak ve her zaman taze kalmasını sağlamak için basit ama hayati bir tüyo paylaşıyor: Kağıt havlu mucizesi!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çoğumuz marulu eve getirir getirmez yıkayıp dolaba kaldırıyoruz ancak bu hamle aslında sebzenin ölüm fermanını imzalamak anlamına geliyor.

Pek çoğumuz marulu eve getirir getirmez yıkayıp dolaba kaldırıyoruz ancak bu hamle aslında sebzenin ölüm fermanını imzalamak anlamına geliyor.

İşte marulun bozulma nedenleri ve tazeliği korumanın püf noktaları:

Marul Neden Bu Kadar Çabuk Çürüyor?

Marulun bozulmasındaki en büyük düşman nemdir. Yüksek nem, yapraklarda su birikmesine yol açarak bakterilerin üremesi için ideal bir ortam hazırlar. Islak kalan marul, kısa sürede 'sümüksü' bir yapıya dönüşerek kullanılmaz hale gelir. Ayrıca, hassas yapraklara çok fazla dokunmak ve sebzeyi oda sıcaklığında bırakmak da çürümeyi hızlandıran temel faktörlerdir.

Marulunuzun günlerce kütür kütür kalmasını istiyorsanız şu yöntemi uygulayın:

Marulunuzun günlerce kütür kütür kalmasını istiyorsanız şu yöntemi uygulayın:

  • Yıka ve Kurula: Marulunuzu yıkayın ancak en kritik nokta burası; yaprakları kağıt havluyla tamamen kurutun.

  • Kağıt Havluyla Zırhlayın: Kuruttuğunuz yaprakları hava geçirmez bir kaba veya plastik poşete yerleştirin. İçine mutlaka fazla nemi hapsedecek bir kat kağıt havlu ekleyin.

  • Sebzelik Çekmecesine Koyun: Kabı buzdolabınızın nem dengesini korumak için tasarlanmış sebzelik bölümüne yerleştirin.

Önemli Uyarı: Saklamadan Önce Yıkamayın!

Önemli Uyarı: Saklamadan Önce Yıkamayın!

Eğer marulu hemen tüketmeyecekseniz, saklamadan önce asla yıkamayın. Yeşilliklere yapılan o faydalı görünen durulama işlemi, raf ömrünü ciddi oranda kısaltıyor. En iyisi, kullanacağınız kadarını yıkayıp geri kalanını kuru bir şekilde saklamaktır.

Solmuş Marulları Çöpe Atmayın!

Eğer marulunuz dolapta beklerken formunu kaybettiyse, onu hayata döndürmek hala mümkün. Solmuş yaprakları 20 dakika boyunca buzlu soğuk suda bekletmek, hücrelerin yeniden suyla dolmasını sağlayarak marulun eski canlılığına kavuşmasına yardımcı olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın