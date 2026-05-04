Marulun Çürümesini Engelleyen 3 Pratik Saklama Tüyosu

İşte marulun bozulma nedenleri ve tazeliği korumanın püf noktaları:

Marul Neden Bu Kadar Çabuk Çürüyor?

Marulun bozulmasındaki en büyük düşman nemdir. Yüksek nem, yapraklarda su birikmesine yol açarak bakterilerin üremesi için ideal bir ortam hazırlar. Islak kalan marul, kısa sürede 'sümüksü' bir yapıya dönüşerek kullanılmaz hale gelir. Ayrıca, hassas yapraklara çok fazla dokunmak ve sebzeyi oda sıcaklığında bırakmak da çürümeyi hızlandıran temel faktörlerdir.