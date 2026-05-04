article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın Beklediği Meyve Tezgaha İndi: Mikado ve Matador Cinsleri 250 TL ile Sezonu Açtı

Dünyanın Beklediği Meyve Tezgaha İndi: Mikado ve Matador Cinsleri 250 TL ile Sezonu Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 10:37

Mersin’in mikro klima özelliğine sahip Mut ilçesinde, sofralık kayısı sezonu heyecan verici bir başlangıç yaptı. Coğrafi tescilli 'Mut Kayısısı' için açık bahçelere giren işçiler, yılın ilk turfanda ürünlerini dallardan tek tek toplayarak tezgahlara ulaştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin sofralık kayısı üretim merkezi Mersin Mut’ta, coğrafi işaretli kayısıların açık alandaki hasadı resmen başladı.

Türkiye’nin sofralık kayısı üretim merkezi Mersin Mut’ta, coğrafi işaretli kayısıların açık alandaki hasadı resmen başladı.

Rengi, kokusu ve kendine has aromasıyla dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Mut kayısısı, bu yıl hem verimiyle hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 77 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan kayısıda bu yıl rekolte beklentisi 300 bin ton olarak açıklandı.

Yaklaşık 77 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan kayısıda bu yıl rekolte beklentisi 300 bin ton olarak açıklandı.

Rekoltenin yaklaşık üçte birinin (100 bin ton) ihraç edilmesi hedeflenirken; ürünler Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerindeki sofraları süsleyecek.

Hal esnafı Gürkan Acar, hasadı yapılan ilk çeşitlerin Mikado ve Matador cinsi kayısılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

Hal esnafı Gürkan Acar, hasadı yapılan ilk çeşitlerin Mikado ve Matador cinsi kayısılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Şu anda Mikado ve Matador cinsi kayısılarımız tezgahlarımıza gelmeye başladı. Fiyatlarımız ürünün boyuna ve cinsine göre 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor.'

Kış döneminde "soğuklamasını" iyi alan kayısı ağaçları, bu yıl oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

Kış döneminde "soğuklamasını" iyi alan kayısı ağaçları, bu yıl oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

230 dönümlük alanda üretim yapan üretici Bülent Yerebasmaz, hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti. 

Kalitesine göre iç piyasada 120 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkan fiyatlar, üretici için sezonun bayram havasında başlamasını sağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın