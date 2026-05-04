article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'nin En Uzun Nehri Kızıla Dönüşüyor

Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'nin En Uzun Nehri Kızıla Dönüşüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 11:00

Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ mevkisinden doğan ve 1355 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük akarsu sistemini oluşturan Kızılırmak, bahar yağışlarıyla birlikte debisini artırarak yolculuğunu sürdürüyor. Dokuz farklı şehirden geçerek Karadeniz’e dökülen dev nehir, geçtiği her noktada tarımdan enerjiye, hayvancılıktan sanayiye kadar geniş bir alanda ülke ekonomisine stratejik katkı sağlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızıldağ’ın iki bin rakımlı zirvelerinden süzülen berrak sular ilk beş kilometrede karakteristik rengini alıyor

Kızıldağ’ın iki bin rakımlı zirvelerinden süzülen berrak sular ilk beş kilometrede karakteristik rengini alıyor

İmranlı ilçesi sınırlarında yer alan pınar, dere ve kar sularının birleşmesiyle hayat bulan Kızılırmak, kaynağında kristal berraklığında bir görünüm sergiliyor. Havzadaki toprak ve kayaç yapısının etkisiyle kısa süre içerisinde kızıl bir tona bürünen akarsu, bölgenin jeolojik özelliklerini yeryüzüne taşıyor. Sivas-Erzincan güzergâhında bulunan kara yollarını kullanan yolcular, nehrin bu doğal dönüşümüne ve doğuş noktasına yakından tanıklık etme fırsatı yakalıyor.

Nehir üzerindeki ulaşımın ilk noktasını temsil eden Koyunkaya Köprüsü tarihi ve coğrafi bir eşik niteliği taşıyor

Nehir üzerindeki ulaşımın ilk noktasını temsil eden Koyunkaya Köprüsü tarihi ve coğrafi bir eşik niteliği taşıyor

Kızılırmak’ın doğuş noktasına yakın bir konumda yer alan Koyunkaya Köprüsü, bin kilometreyi aşan bu devasa güzergâh üzerindeki ilk köprü olma unvanını elinde bulunduruyor. İmranlı’da küçük bir kaynak olarak başlayan nehir, Zara ve Hafik ilçelerine ulaştığında yatağının genişliği yer yer elli metreyi geçiyor. Bu büyüme süreci boyunca Sivas’tan Samsun’a kadar uzanan dokuz ilin ekosistemini besleyen akarsu, aynı zamanda havzada yaşayan çok sayıda canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Dev barajlar zinciriyle enerjiye dönüşen nehir suları Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde kritik bir rol üstleniyor

Dev barajlar zinciriyle enerjiye dönüşen nehir suları Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde kritik bir rol üstleniyor

Kızılırmak’ın ana kolu üzerinde kurulu olan Hirfanlı, Yamula, Altınkaya ve Derbent gibi çok sayıda baraj, suyun gücünü elektrik enerjisine dönüştürerek sanayi ve hanelere ulaştırıyor. Bölge sakinleri, özellikle bu yıl etkili olan yoğun kar ve bahar yağışları sayesinde nehrin son yılların en yüksek doluluk oranlarından birine ulaştığını ifade ediyor. Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e dökülene dek her kilometresinde bereket dağıtan nehir, Anadolu’nun can damarı olma özelliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın