Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'nin En Uzun Nehri Kızıla Dönüşüyor

Kızılırmak’ın doğuş noktasına yakın bir konumda yer alan Koyunkaya Köprüsü, bin kilometreyi aşan bu devasa güzergâh üzerindeki ilk köprü olma unvanını elinde bulunduruyor. İmranlı’da küçük bir kaynak olarak başlayan nehir, Zara ve Hafik ilçelerine ulaştığında yatağının genişliği yer yer elli metreyi geçiyor. Bu büyüme süreci boyunca Sivas’tan Samsun’a kadar uzanan dokuz ilin ekosistemini besleyen akarsu, aynı zamanda havzada yaşayan çok sayıda canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.