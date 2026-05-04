Dünyanın En İzole Ülkesi: "İnternetin Yasak Olduğu" Türkmenistan Kapılarını Sanal Dünyaya Açtı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 09:30

Dünyanın en izole ülkeleri arasında gösterilen Türkmenistan, uzun yıllardır süregelen katı yönetim anlayışını ve dış dünyaya kapalı yapısını kademeli bir değişim sürecine taşıyor. Orta Asya’nın enerji zengini bu cumhuriyetinde, geleneksel siyasi otoritenin gölgesinde filizlenen dijital ekonomi ve sosyal medya kullanımı, toplumsal dokuda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hareketliliğe yol açıyor. Özellikle genç nüfusun teknolojiye olan ilgisi ülkenin 'kapalı kutu' imajını dijital mecralar üzerinden kırmaya başlıyor.

Girişimcilik faaliyetleri yerel pazarda yeni bir ekonomik model inşa ediyor

Aşkabat merkezli e-ticaret platformu Wabrum, ülkedeki ticari alışkanlıkların dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Kurucusu Azat Seyitmuhammedov’un öncülüğünde yaklaşık on yıldır faaliyet gösteren şirket, Batı standartlarındaki işleyişi Türkmenistan’ın yerel dinamikleriyle harmanlıyor. Türkiye’den ithal edilen tekstil ürünlerini geniş bir kurye ağıyla ülkenin en ücra noktalarına ulaştıran bu girişim, teknolojik altyapının sınırlı olduğu bir coğrafyada özel sektörün potansiyelini gözler önüne seriyor.

Yeni yönetim anlayışı uluslararası arenada daha aktif bir dış politika hedefliyor

2022 yılında görevi devralan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, babasının dönemine kıyasla dış dünyayla daha yoğun temas kuran bir profil sergiliyor. Dünya Ticaret Örgütü’ne katılım hedefleri ve vize rejiminde yapılması planlanan iyileştirmeler, izolasyon politikasından kademeli bir uzaklaşma sinyali olarak değerlendiriliyor. Batılı diplomatlar tarafından 'nesil değişimi' olarak nitelendirilen bu süreç, ekonomik çeşitliliği artırma arzusuyla birleşerek ülkenin diplomatik sınırlarını genişletiyor.

Dijital platformlar sansür mekanizmalarına rağmen sosyal hayatı dönüştürüyor

Hükümetin radikal fikirlerin yayılmasını önleme gerekçesiyle uyguladığı internet kısıtlamaları, VPN kullanımı sayesinde etkisini yitiriyor. Instagram ve TikTok gibi platformlar Türkmen gençleri arasında popülerliğini her geçen gün artırıyor. Şehrin lüks alışveriş merkezlerinde kaydedilen içerikler ve yerel influencer’ların faaliyetleri, Türkmen toplumunun küresel trendlerle kurduğu bağı kuvvetlendiriyor. Bir zamanlar yeraltı kültürü olarak kabul edilen breakdans gibi modern sanatların artık resmi stüdyolarda kitlesel ilgi görmesi, kültürel değişimin boyutlarını kanıtlıyor.

Türkmenistan küresel sisteme entegre olma yolunda temkinli adımlar atıyor

Lojistik zorluklara ve çift kur gibi karmaşık ekonomik engellere rağmen, Türkmenistan’ın gelecekte daha şeffaf bir yapıya kavuşması bekleniyor. Sporcuların uluslararası arenalarda bayrak gösterme hedefi ve ticaretin dijitalleşmesi, ülkenin sadece enerji kaynaklarıyla değil, modernleşen yüzüyle de tanınma isteğini yansıtıyor. Bu değişim, Orta Asya’nın bu stratejik noktasında statükonun yavaş ama kararlı bir biçimde evrildiğini kanıtlıyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
