Galata Kulesi’nden Bile Eski: 1800 Yıllık Dev Kule Ziyarete Açılıyor

Osmanlı İmparatorluğu’na yaklaşık bir asır boyunca payitahtlık yapan Edirne’nin en köklü simgelerinden Makedon Kulesi, dört yıldır devam eden kapsamlı restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıyor. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından inşa ettirilen ve yüzyıllar boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde müze ve seyir terası konseptiyle turizme kazandırılıyor. 2021 yılının aralık ayında başlatılan bu geniş ölçekli proje, kentin tarihi kimliğini modern koruma yöntemleriyle harmanlayarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

